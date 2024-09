El juicio del supuesto "estafador de bodas" en Rostock continúa, llevando a una sentencia de dos años y medio de prisión.

Las autoridades recently han imputado a un individuo previamente condenado de Alemania por no haber cubierto completamente los costos de pedidos a medida y una compra de casa, que ocurrieron entre febrero de 2020 y marzo de 2022. El acusado admitió los delitos tras un acuerdo preprocesal, en el que se limitó la pena máxima a dos años y once meses. Sin embargo, la sentencia aún no ha sido confirmada oficialmente.

En mayo de 2023, un juez dictó una sentencia de tres años y diez meses de prisión para este individuo por fraude. Se alega que manipuló el sufrimiento emocional de varias mujeres que habían perdido a seres queridos, explotó sus relaciones y, en consecuencia, obtuvo 230,000 euros. La sentencia aún no es definitiva, ya que el acusado ha presentado un recurso. Un representante del tribunal expresó que este recurso se escuchará en el otoño en el Tribunal Regional Superior de Rostock.

El caso se ha remitido a la [Fiscalía] para su ulterior investigación debido a la gravedad de los cargos de fraude. Tras la condena, el individuo estará obligado a pagar una indemnización a las víctimas como parte de su sentencia.

Lea también: