- El jugador de la selección nacional Beier y el BVB están de acuerdo - comienza el póker de reemplazo

Jugador nacional de fútbol Maximilian Beier ha decidido unirse a Borussia Dortmund, según "Bild". El club de la Bundesliga y el jugador de 21 años de TSG 1899 Hoffenheim han llegado a un acuerdo. Beier reemplazará al delantero nacional Niclas Füllkrug, quien se ha mudado a West Ham United, en el ataque de Dortmund. Su contrato con los Kraichgauern termina el 30 de junio de 2027 y se dice que incluye una cláusula de rescisión de 30 millones de euros.

Según la información de "Bild", Dortmund está preparando una oferta inicial de alrededor de 25 millones de euros. Sin embargo, el club solo quiere gastar lo que ganó con la transferencia de Füllkrug. Los informes de los medios sugieren que el BVB recibió 27 millones de euros por Füllkrug, con otros cinco millones posibles a través de bonificaciones.

Ricken: Beier es un buen jugador

Beier marcó 16 goles la temporada pasada y es versátil en el ataque. "Que Maximilian Beier es un buen jugador, no solo lo saben Hoffenheim y nosotros, sino que lo saben muchos otros también. Es un jugador de otro club. Por supuesto, hay una dinámica involucrada porque hemos perdido a Niclas Füllkrug. Por supuesto, estamos preparados para estas situaciones, pero no se pueden implementar en un día", dijo Recently the managing director Lars Ricken.

TSG 1899 Hoffenheim y otros clubes han mostrado interés en asegurar los servicios de Maximilian Beier debido a su impresionante rendimiento y la cláusula de rescisión en su contrato. Con Borussia Dortmund actualmente centrado en gastar solo lo que ha ganado con la transferencia de Niclas Füllkrug, otros clubes podrían ver una oportunidad para negociar un trato para Beier.

