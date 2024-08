- El jugador de fútbol Marco Reus firma con LA Galaxy.

El traspaso del exfutbolista nacional Marco Reus al equipo de la Major League Soccer (MLS) Los Angeles Galaxy está completo. El club anunció que el jugador de 35 años ha firmado un contrato de dos años y medio, hasta el final de la temporada 2026. ESPN había informado anteriormente sobre el trato. Después de que su contrato con Borussia Dortmund expirara, Reus se unirá al equipo estadounidense en un traspaso gratuito. El jugador ofensivo será presentado oficialmente este viernes por la tarde (CET). En el pasado, estrellas del fútbol como David Beckham y Zlatan Ibrahimovic también han jugado para Los Ángeles.

El entrenador de LA Galaxy: "Marco Reus es un jugador de clase mundial"

"¡Todo lo mejor en California, Marco!" escribió el BVB en su página de inicio. Después de doce años, Dortmund no le ofreció a Reus un nuevo contrato. Sin embargo, el nativo de Dortmund dijo que aún tenía ganas de "una nueva aventura".

"Marco Reus es un jugador de clase mundial que ha brillado en el más alto nivel y ha jugado en dos finales de la Liga de Campeones con Borussia Dortmund y con la selección alemana en la Copa del Mundo", dijo Will Kuntz, director general de LA Galaxy. "Estamos emocionados por la contribución de Marco a LA Galaxy a medida que entramos en las etapas finales cruciales de la temporada 2024 de la MLS y más allá".

Después de una temporada decepcionante en 2023, en la que LA se quedó fuera de los playoffs, Galaxy es actualmente uno de los favoritos al título. Con Reus como una opción ofensiva adicional, el equipo busca ganar su primer título de la MLS Cup desde 2014. "Es un ganador probado y líder whose talent and vision for the game will fit seamlessly into the group as we prepare for the league restart and the playoff run", explained coach Greg Vanney.

