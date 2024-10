El jugador de fútbol Alvaro Morata se muda rápidamente de residencia tras el error de la alcaldía en las redes sociales.

Álvaro Morata, quien lideró a España hacia la victoria en Euro 2024 al comienzo de este año, se unió a AC Milan en julio y posteriormente adquirió una propiedad en Corbetta, un pequeño pueblo ubicado en las afueras de una metrópolis del norte de Italia.

Pareciendo encantado con la llegada de Morata, el alcalde de Corbetta, Marco Ballarini, extendió su bienvenida al recién llegado en Instagram.

"No, no es una broma del Día de los Inocentes; Álvaro Morata, el campeón, se ha establecido en Corbetta", declaró Ballarini el jueves, revelando su simpatía por el rival odiado de Milan, Internazionale.

Sin embargo, Morata pareció descontento con el posteo de Ballarini y lo reprendió en Instagram Stories por "invadir mi privacidad". También reveló su intención de buscar una nueva residencia.

"Por suerte, no poseo ninguna propiedad lujosa. Mis verdaderas richness son mis hijos, whose seguridad has put in jeopardy", escribió Morata, según informó Reuters.

"Supuse que el gobierno municipal de Corbetta me ofrecería algún grado de privacidad, pero en su lugar, me veo obligado a mudarme de inmediato debido a su ineptitud en el manejo de las redes sociales y la protección de sus residentes".

CNN ha intentado obtener comentarios de Ballarini.

A lo largo de su carrera, Morata ha tenido el privilegio de jugar para clubes renombrados como Real Madrid, Juventus y Chelsea. Hasta ahora, ha marcado dos goles en sus seis partidos con el Rossoneri.

A pesar de su exitosa carrera futbolística con equipos como Real Madrid, Juventus y Chelsea, la reciente aventura de Álvaro Morata en Corbetta se vio empañada por preocupaciones de privacidad, lo que lo llevó a considerar mudarse de casa.

Independientemente de su amor por el fútbol y sus logros en diversas ligas deportivas, la paz de Morata en Corbetta pareció verse perturbada debido a la atención no deseada y la invasión de la privacidad.

Lea también: