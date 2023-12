El juez ordena liberar a Djokovic del centro de detención de inmigrantes en Australia

Tras horas de deliberaciones, fallos técnicos y argumentos de ambas partes, el juez Anthony Kelly ordenó que Djokovic fuera liberado de un centro de detención temporal en un hotel y que se le devolvieran sus pertenencias en los 30 minutos siguientes a la sentencia del lunes.

El juez Kelly también condenó a la parte demandada en el caso -el Ministerio del Interior australiano- a pagar las costas judiciales de Djokovic.

Tras la decisión, un abogado del gobierno dijo que el Ministro de Inmigración de Australia se reserva el derecho de intervenir personalmente en el caso. Christopher Tran, en representación del gobierno, dijo que el Ministro Alex Hawke conserva el poder ministerial de expulsar a Djokovic del país, a pesar de la sentencia.

Tras la vista, Djokovic tuiteó que estaba "contento y agradecido" por el resultado. Afirmó que, "a pesar de todo lo ocurrido", quiere permanecer en el país para "intentar competir" en el Abierto de Australia. También dio las gracias a sus seguidores por estar con él y animarle a "mantenerse fuerte". Tuiteó una fotografía en la que aparecía junto a su equipo técnico en una pista de Melbourne.

En una rueda de prensa en Belgrado (Serbia), su hermano dio las gracias a sus seguidores. "Todo se ha completado, por fin, y Novak es por fin libre. Novak estuvo en la pista de tenis un poco antes, entrenó un poco, y así es como lucha por sí mismo: juega al tenis", dijo Djordje Djokovic en la rueda de prensa.

"Novak no hizo nada malo", añadió, y dijo estar encantado de que "el sistema legal australiano haya salido en defensa de Novak".

Sin embargo, Djordje interrumpió la rueda de prensa cuando se le preguntó por el positivo de Djokovic en el test de Covid del 16 de diciembre y por su paradero en los días posteriores.

Djordje confirmó que Djokovic había dado positivo, y cuando un periodista le preguntó si estaba en un evento el 17 de diciembre, tartamudeó y respondió: "Se levanta la sesión de esta rueda de prensa".

Sentado junto a su hijo, se oye al padre de Novak, Srdjan Djokovic, decirle a Djordje "es para el tribunal" cuando se le hace la pregunta.

El 16 de diciembre, el día en que dio positivo, Djokovic fue fotografiado en tres eventos, en los que ninguno de los demás participantes lleva máscara. Al día siguiente, también fue fotografiado en un acto de entrega de premios a jóvenes.

La Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) calificó la serie de acontecimientos que condujeron a la audiencia de "perjudiciales en todos los frentes", incluido el bienestar del deportista, según un comunicado de la asociación del lunes.

La sentencia anterior, celebrada a través de videoconferencia en el Tribunal Federal de Circuito de Australia en Melbourne, se produce después de días de especulación y enfado público sobre si la estrella del tenis podría jugar en el Abierto de Australia, a pesar de no estar vacunada contra el virus Covid-19.

El serbio, de 34 años, voló a Australia el 5 de enero, pero su visado fue cancelado después de que la Fuerza Fronteriza Australiana considerara inválida su exención médica del requisito de que todas las personas que lleguen al país estén completamente vacunadas contra la Covid-19.

Enfrentado a la deportación y con sus esperanzas de ganar su 21º Grand Slam en peligro, Djokovic interpuso un recurso judicial.

Durante la vista, el equipo jurídico de Djokovic argumentó que había obtenido la exención médica requerida para viajar a Australia y eludir las restricciones de vacunación contra el Covid-19. La exención se había concedido sobre la base de que la vacuna contra el Covid-19 no era válida. Dicha exención se había concedido basándose en que Djokovic tenía inmunidad natural tras haberse infectado con Covid-19 en diciembre, argumentó su defensa.

Djokovic, que ya había manifestado anteriormente su oposición a las vacunas contra el Covid-19 y a la vacunación obligatoria, no estaba vacunado cuando llegó a Australia. En su sentencia, el juez señaló que si Djokovic hubiera sido expulsado, se le habría prohibido la entrada en Australia durante tres años.

El caso ha atraído la atención de todo el mundo y ha desatado la ira tanto de sus partidarios como de sus detractores. Algunos afirman que su caso demuestra que los famosos reciben un trato especial en lo que respecta a las duras normas australianas sobre Covid-19, que han visto cómo se separaba a las familias durante años, y otros creen que las restricciones impuestas por el coronavirus están invadiendo sus libertades civiles.

La situación de Djokovic también ha puesto de relieve la difícil situación de los solicitantes de asilo en Australia, con decenas de refugiados dentro del mismo hotel que Djokovic que llevan años encerrados y que se enfrentan a una detención indefinida en virtud de las duras normas de inmigración australianas.

Los argumentos

Los argumentos tanto de la defensa como del gobierno se centraron esencialmente en las directrices emitidas por un grupo asesor del gobierno federal llamado Grupo Australiano de Asesoramiento Técnico sobre Inmunización (ATAGI, por sus siglas en inglés).

Nick Wood, abogado principal que representa a Djokovic, argumentó que el asesoramiento del ATAGI establece que la infección por Covid en el pasado proporciona al menos seis meses de protección natural - "y por lo tanto puede considerarse como una exención temporal a la vacunación".

Dijo que Djokovic entendía que el gobierno le había dado la aprobación para venir a Australia, y que había hecho repetidos llamamientos a los funcionarios federales en Melbourne de que "había hecho absolutamente todo lo que entendía que se requería para entrar en Australia."

"Cualquier persona razonable entendería, y él lo entendió, que había marcado absolutamente todas las casillas", añadió Wood.

Los abogados de la ministra australiana del Interior, Karen Andrews, defendieron la decisión de la Fuerza Fronteriza Australiana de deportar a Djokovic, argumentando que la estrella del tenis no aportó ninguna razón médica por la que no pudiera vacunarse contra el Covid-19.

El gobierno afirmó que Djokovic se equivocó al pensar que tenía garantizada la entrada, y que una infección previa por Covid no equivale a una razón médica válida por la que no pueda vacunarse.

Se remitieron a las mismas directrices de la ATAGI, según las cuales, a pesar del reconocimiento de la protección natural, la infección previa "no es una contraindicación para la vacunación", lo que significa que no es una razón válida para que alguien no se vacune.

El gobierno también argumentó que aunque esas directrices sugieren que la gente puede posponer temporalmente su vacunación tras una enfermedad aguda, "no había ninguna sugerencia de que Djokovic estuviera gravemente enfermo".

"Todo lo que ha dicho es que dio positivo en la prueba de Covid-19. Eso no es lo mismo", dijo el gobierno en su presentación ante el tribunal.

Tran, el abogado del gobierno, dijo que las autoridades tienen un listón bajo para cancelar visados y que incluso la posibilidad de un riesgo para la salud de los australianos era razón suficiente.

El juez Anthony Kelly, sin embargo, pareció reconocer la posición de Djokovic, diciendo que estaba "agitado" por la carga impuesta a la estrella del tenis para proporcionar pruebas a los funcionarios.

Djokovic había registrado una infección de Covid-19 en diciembre, lo que dos paneles independientes acordaron que era una razón suficiente para retrasar la necesidad de Djokovic de vacunarse.

"¿Qué más podría haber hecho este hombre?" dijo el juez Kelly.

Lo que se juega Djokovic en el Abierto de Australia

La debacle del visado había amenazado las posibilidades de Djokovic de ganar su 21º Grand Slam, todo un récord, en el Abierto de Australia, que comienza en Melbourne el 17 de enero.

Djokovic cuenta actualmente con 20 victorias individuales en Grand Slam, igualando el récord de todos los tiempos con el español Rafael Nadal y el suizo Roger Federer.

Una victoria en Melbourne significaría que Djokovic batiría el récord de Grand Slam en la carrera de un hombre.

Djokovic ya ha ganado nueve veces el Abierto de Australia.

Federer, de 40 años, no jugará en Melbourne, y aunque Nadal, de 35, sí lo hará, ha estado acosado por las lesiones.

Ambos se han enfrentado en 58 ocasiones, con 30 victorias para Djokovic y 28 para Nadal. Nadal, que ha ganado un Open de Australia en 2009, es el número 6 del mundo.

Hilary Whiteman, Hannah Ritchie y Angus Watson, de CNN, contribuyeron con sus reportajes.

