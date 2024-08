El juez Gorsuch defiende la decisión de inmunidad de Trump de la Corte Suprema mientras promueve su nuevo libro

Gorsuch, quien fue el primer nominado de Trump al alto tribunal, le dijo a Fox News en una entrevista esta semana que la decisión en el caso de subversión electoral de Trump fue una extensión natural de un precedente de 1982 que otorgó inmunidad a los expresidentes Richard Nixon y sus sucesores de demandas civiles por sus acciones oficiales.

Aunque los jueces rara vez granting interviews, a menudo se sientan para preguntas cuando promueven un libro. En el caso de Gorsuch, la temporización coincide casualmente con el final de un término controvertido a principios de julio y la continuación de las repercusiones de la controvertida decisión para Trump, que ha reavivado los llamamientos de la izquierda a cambios estructurales y reformas éticas para el Tribunal Supremo.

Gorsuch citó Nixon v. Fitzgerald en la entrevista, diciendo que el tribunal estaba preocupado en ese momento de que las demandas civiles sin restricciones "atemoricen" a un presidente de "ejercer los poderes" de la presidencia.

"Estaría abrumado", dijo Gorsuch a Fox. "Todo lo que hizo el tribunal en este caso fue simplemente aplicar ese mismo precedente y idea al contexto criminal".

En el caso de Nixon, el alto tribunal evitó preguntas sobre inmunidad criminal para expresidentes. En el caso de Trump, el fiscal especial Jack Smith argumentó que los presidentes futuros eran poco probables que enfrentaran procesos políticos motivados -una posición que la mayoría conservadora de 6-3 del Tribunal Supremo encontró ultimate no persuasiva.

Además de otorgar inmunidad a Trump y sus sucesores por la mayoría de las acciones oficiales, la decisión del Tribunal Supremo del mes pasado también limitó la capacidad de Smith para presentar evidencia de esa conducta mientras intenta procesar a Trump por acciones oficiales que tomó después de las elecciones de 2020.

El caso de subversión electoral ahora está de vuelta en manos del juez federal de distrito Tanya Chutkan, quien ha programado una audiencia para el 16 de agosto para considerar cómo avanzar.

Gorsuch también abordó la decisión de inmunidad en una entrevista con la AP, describiéndola como una "pregunta grave" con "graves implicaciones".

Pero los informes de CNN sugieren que los nueve jueces se dividieron rápidamente según las líneas ideológicas en el caso, y que el jefe de justicia John Roberts hizo poco esfuerzo para encontrar un resultado intermedio que pudiera haber agradado a los tres liberales del tribunal. Roberts, según fuentes familiarizadas con las negociaciones, creía que podía persuadir a la gente para que mirara más allá de Trump.

La decisión llevó al presidente Joe Biden a proponer límites de mandato para los jueces del Tribunal Supremo y una enmienda constitucional para despojar a los presidentes de inmunidad de procesamiento criminal. Esas propuestas son poco probables que avancen porque se ven por la mayoría de los republicanos como una toma de poder.

El nuevo libro de Gorsuch, "Over Ruled: The Human Toll of Too Much Law", se publicó el martes. En él, el juez se enfoca en las historias de estadounidenses atrapados en lo que él describe como una explosión de regulaciones y leyes federales.

