El juez esposó a un visitante de 16 años por dormir una siesta.

En los Estados Unidos, un juez ha causado revuelo con una lección cuestionable. Hizo que una chica de 16 años fuera puesta en grilletes y obligada a usar ropa de prisión. Sus amigos están indignados, y incluso el tribunal se ha distanciado de la acción.

Un juez de EE. UU. castigó duramente a una adolescente que se durmió durante una visita al tribunal en la ciudad de Detroit. La chica de 16 años tuvo que usar grilletes y ropa de prisión, según informó la estación de televisión WXYZ. El juez Kenneth King le preguntó a los otros niños que participaban en el viaje del grupo ambiental "The Greening of Detroit" si la chica debería ser enviada a un centro de detención juvenil.

"Si te duermes de nuevo en mi tribunal, te traeré desde atrás, ¿entiendes?" dijo mientras pillaba a la chica durmiendo. Luego ordenó que le pusieran los grilletes y la ropa de prisión.

La actitud de la chica no le sentó bien al juez, quien dijo que quería hacer que "muy real" para ella, aunque era poco probable que la enviaran a prisión. "Fue su actitud y comportamiento en general lo que me molestó", dijo King a WXYZ. "Quería llegar a ella, mostrarle lo serio que es esto y cómo comportarse en un tribunal". Dijo que haría "lo que sea necesario" para llegar a estos niños y asegurarse de que no terminen ante él.

Adolescente de 16 años supuestamente traumatizada

En un comunicado, "The Greening of Detroit" dijo que la "joven mujer estaba traumatizada". Aunque el juez puede haber querido enseñarle una lección sobre el respeto, sus métodos eran inaceptables, dijo la directora del grupo, Marissa Ebersole Wood. "El grupo de estudiantes simplemente debería haber sido pedido que salgan del tribunal si él sentía que eran despectivos".

La jueza Aliyah Sabree, la segunda al mando del tribunal, emitió un comunicado haciendo claro que el comportamiento de King no cumplía con los estándares del tribunal.

