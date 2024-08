El juez elimina al abogado que negó las elecciones del caso de difamación del Dominion por "conducta indebida"

La abogada Stefanie Lambert había representado al exCEO de Overstock, Patrick Byrne, en la demanda que Dominion presentó porque lo ha acusado repetidamente, de manera falsa, de manipular la elección de 2020 en contra del expresidente Donald Trump.

El juez federal Moxila Upadhyaya dijo el martes en una contundente sentencia de 62 páginas que estaba retirando a Lambert del caso debido a su "comportamiento verdaderamente escandaloso", concluyendo que había "flagrantemente y repetidamente desobedecido órdenes judiciales" al divulgar públicamente "miles, si no millones" de documentos internos de Dominion sin justificación legal alguna.

"Las acciones de Lambert fueron intencionales y claramente destinadas a infligir el daño que ha resultado", escribió Upadhyaya, agregando que "este tribunal no puede permitir semejante comportamiento intencional, peligroso y persistente".

Byrne y Lambert son parte de un grupo de seguidores de Trump que intentaron revertir los resultados de 2020 y aún venden afirmaciones desmentidas de que el software de Dominion manipuló el resultado. Por separado de la demanda de Dominion, Lambert enfrenta cargos criminales en Michigan por su presunto papel en una conspiración para incautar máquinas de votación en 2020 con la esperanza de probar sus teorías de fraude electoral (se declaró no culpable).

CNN ha contactado a Lambert y a sus abogados en busca de comentarios. CNN ha contactado a Dominion para obtener comentarios.

La decisión de disqualificar a Lambert del caso de Dominion llega meses después de que ella filtrara correos electrónicos internos de Dominion a un sheriff de derecha de Michigan que ha utilizado su oficina para investigar teorías infundadas sobre la elección de 2020. El sheriff, Dar Leaf, publicó posteriormente muchos de los documentos en línea, exponiendo a los empleados de Dominion al divulgar públicamente sus nombres, direcciones de correo electrónico y números de teléfono celular.

"Los actos de Byrne y Lambert no solo han alimentado teorías de fraude electoral y delito a gran escala, sino que también han provocado daños y amenazas reales a los empleados de Dominion", escribió Upadhyaya en la sentencia del martes.

La sentencia fue otro rechazo para los negadores de las elecciones como Lambert que han intentado explotar el sistema judicial para delegitimar la elección de 2020. Otros abogados pro-Trump han sido condenados por delitos estatales o han perdido su licencia para ejercer la abogacía, además de enfrentar demandas por difamación.

"El comportamiento repetido de Lambert raises serious concerns that she became involved in this litigation for the sheer purpose of gaining access to and publicly sharing Dominion’s protected discovery", escribió Upadhyaya, destacando "un patrón preocupante de conducta" de Lambert en la litigación relacionada con la elección de 2020.

Lambert solo tuvo acceso a los archivos internos de Dominion porque era la abogada de Byrne. Es muy poco común que un juez retire a un abogado de un caso, pero Upadhyaya señaló que "este es el caso raro en el que la descalificación está justificada".

El juez también concluyó en su sentencia del martes que Byrne violó las órdenes del tribunal al ayudar a las filtraciones, y dijo que Dominion puede buscar sanciones adicionales en su contra en el futuro.

En una audiencia tensa en marzo, Dominion argumentó que Lambert había violado descaradamente las órdenes del tribunal sobre cómo manejar los materiales confidenciales. Afirmaron que sus filtraciones pusieron en riesgo a los empleados de Dominion y afirmaron que había tomado el control del caso para continuar propagando mentiras sobre la elección de 2020.

Fue arrestada al final de esa audiencia en Washington, DC, debido a una orden de arresto pendiente en su caso criminal de Michigan. Fue liberada por un juez local después de pasar una noche en la cárcel de DC y posteriormente se entregó a las autoridades en Michigan, donde su caso criminal continúa en curso.

En el caso de Dominion, Byrne niega las acusaciones de difamación. El juez le dio un mes para encontrar un nuevo abogado o declarar que se representará a sí mismo.

Las acciones de Lambert al filtrar correos electrónicos internos de Dominion durante la litigación relacionada con la elección de 2020

