El jueves, Harris realizará su primera entrevista tras su nominación a la presidencia.

El Partido Republicano ha señalado consistentemente a Harris, asegurando que ha eludido entrevistas desde que el presidente Biden retiró su candidatura al Despacho Oval hace unas cinco semanas. Desde entonces, solo ha atendido a unas pocas preguntas de periodistas durante eventos de campaña. A pesar de esto, Harris aún no ha organizado una rueda de prensa como candidata a la presidencia. Trump, su oponente republicano, no ha perdido la oportunidad de criticar esta situación.

No estoy obligado a asistir a todas las invitaciones para una entrevista, como he dejado claro. No voy a participar en un debate público con Trump sobre apariciones en los medios.

