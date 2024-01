El juego "El legado de Hogwarts" presenta al primer personaje trans de Harry Potter

Un esperado videojuego ambientado en el universo de "Harry Potter" parece que contará con un personaje trans, lo que supondría una primicia en la franquicia.

"Hogwarts Legacy" es un juego de rol de acción en el que los jugadores exploran el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, el pueblo cercano de Hogsmeade, el callejón Diagon y otros lugares emblemáticos de los libros y las películas.

Durante una de las misiones del juego, los jugadores conocen a Sirona Ryan, propietaria del pub Las Tres Escobas de Hogsmeade.

Aunque el personaje no dice específicamente que sea trans, una línea de su diálogo lleva a los jugadores a sacar sus propias conclusiones:

"No le había visto en años cuando vino hace unos meses", dice Sirona sobre un duende al que persigue el jugador. "Pero me reconoció al instante. Es más de lo que puedo decir de algunos de mis compañeros. Tardaron un segundo en darse cuenta de que en realidad era una bruja, no una maga".

El juego sale a la venta el viernes, pero los jugadores de algunas plataformas tienen acceso anticipado, y los periodistas y streamers ya han adelantado detalles sobre el juego.

Jugadores y fans se han fijado en el detalle, y algunos se han burlado de la elección del nombre del personaje, que, según ellos, tiene un matiz decididamente masculino. Otros han señalado que el nombre "Sirona" hace referencia a una diosa celta de la curación y el renacimiento.

La revelación de un personaje trans es especialmente llamativa por la controversia que rodea a la opinión de la autora de "Harry Potter", JK Rowling, sobre los transexuales. Aunque Rowling ha dicho que apoya a los transexuales, también ha expresado ideas esencialistas en cuanto al género y ha criticado los principales movimientos por los derechos de los transexuales.

"Cuando se abren las puertas de los baños y vestuarios a cualquier hombre que crea o sienta que es una mujer... entonces se abre la puerta a todos los hombres que quieran entrar", escribió Rowling en un ensayo de 2020 en el que defendía sus opiniones.

En el mismo ensayo, dijo que se negaba a "doblegarse ante un movimiento que creo que está haciendo un daño demostrable al tratar de erosionar a la 'mujer' como clase política y biológica".

Rowling también es conocida por añadir periódicamente comentarios o contexto al canon de Harry Potter. Hasta ahora, no ha hecho ningún comentario sobre el personaje del "Legado de Hogwarts".

Los comentarios de Rowling en el pasado han suscitado las críticas de actores de Harry Potter como Daniel Radcliffe, y han dividido profundamente al vasto fandom de Harry Potter. Los fans debaten periódicamente cuánto y cuándo deberían invertir en la franquicia, dadas las opiniones de Rowling.

Este debate también ha girado en torno al videojuego "El legado de Hogwarts".

"Sabemos que nuestros fans se enamoraron del mundo mágico y creemos que lo hicieron por las razones correctas", declaró a IGN Alan Tewe, director del juego. "Sabemos que es un público diverso. Para nosotros, se trata de asegurarnos de que ese público, que siempre soñó con tener este juego, tenga la oportunidad de sentirse bienvenido de nuevo. Que tienen un hogar aquí y que es un buen lugar para contar su historia".

CNN se ha puesto en contacto con Warner Brothers Games para hacer comentarios.

