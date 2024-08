El juego de Ucrania con Rusia vuelve a perforar el barniz de invencibilidad de Putin

Hace dos meses, mientras las tropas rusas entraban en la región de Kharkiv, Kyiv observaba sus fronteras, preocupado por dónde más podría encontrar Rusia vulnerabilidades. Sin embargo, en lugar de eso, Ucrania parece haber mirado el mapa, decidido que Rusia estaba igualmente expuesta y dado la vuelta al gambito de Moscú.

Una semana después, y aunque aún no se conozca el resultado final de la invasión de Ucrania a Rusia, la decisión inicial de Kyiv de enviar miles de tropas a la región de Kursk y más allá está dando frutos claros. Por segunda vez en poco más de un año, el Kremlin tiene una fuerza hostil marchando en su sur, y muy poco que pueda hacer al respecto. El año pasado, fueron los mercenarios renegados de Wagner, rumbo a Rostov y más allá, para decapitar a la cúpula rusa. Ahora, es el propio ejército ucraniano, cortando lo que afirman ser 1.000 kilómetros cuadrados de territorio fronterizo.

Algunos análisis del fin de semana pusieron la cifra en alrededor de un tercio de eso. De todos modos, la capacidad del comandante ucraniano Oleksandr Syrskyi de incluso plantear esta reclamación es una victoria notable en la guerra de la información para Kyiv, aunque Moscú limite severamente la información a la que están expuestos los rusos.

“Arriesgado, brillante, hermoso”, fue lo que el veterano senador republicano de EE. UU. Lindsey Graham llamó a la operación transfronteriza de Ucrania durante su visita a Kyiv el lunes. Mientras tanto, el senador demócrata de EE. UU. Richard Blumenthal la llamó “histórica” y un “quiebre seismic”.

Los eventos exponen de manera notable la brecha entre la apariencia de inexpugnabilidad que trata de proyectar el Kremlin y la realidad desvencijada de su poder. Y mientras el jefe de Wagner, Yevgeny Prigozhin, vio cómo su marcha sobre Moscú se desmoronaba cuando finalmente pareció darse cuenta de que estaba solo y había enojado a Putin en lugar de ganarse su aprobación para abordar de frente la fallida cúpula, las fuerzas ucranianas parecen tener poco más que sus propias líneas de suministro y ambición que las detengan.

El avance relámpago de Ucrania es otro ejemplo de la destreza y movilidad de sus fuerzas en la guerra, en comparación con la preferencia de Moscú por ataques lentos y meses de grind en el mismo lugar. No está claro exactly where Ukraine’s forces are. Videos appear from towns far inside Russia, but without context. One overnight emerged from Lgov, about 26 miles from the border, with a soldier saying he promised his mother he would not go far.

It is also unclear where Ukrainian forces are digging in and where they are just racing through. The lack of transparency in the Russian system – where mistakes and problems are hidden rather than addressed head-on – works in Kyiv’s favor. It is unlikely Moscow, or even Kursk’s governor, knows the full picture of the mess they are in.

And the news the Kremlin is getting is uncharacteristically dire. When Kursk acting governor Alexei Smirnov told Putin on state TV on Monday that 28 settlements were under Ukrainian control, with 2,000 people’s fate unclear, and 121,000 residents evacuated, it’s likely the moment was staged and pre-recorded, like most of Putin’s televised meetings.

But to what avail? Putin turned the question towards his military chiefs, who he’s slowly decimated over the 30 months of this war’s ebb and flow. They clearly do not have the solution yet. But still Putin tries to play the role of the tsar adjudicating between chaotic and failing departments, despite on Wednesday being assured by his chief of staff, Valery Gerasimov, that the Ukrainian advance had been halted. The last time this sort of invasion of Russia happened, Joseph Stalin was in charge, and he did something other than televise his failing leadership.

Two questions remain. The first regards the ultimate fate of Ukraine’s incursion. Do they intend to try and hold even the smallest amount of terrain? Do they intend to keep raging across undefended spaces? And how much firepower, manpower, and precious Western-supplied equipment is Ukraine happy to indulge this effort with? The merits of the assault are less in doubt than a week ago when it was first launched. Putin has a bloody nose. But the Ukrainian endgame needs to be as carefully engineered as the invasion to capitalize on Kyiv’s success.

The second is what impact does this have on Ukraine’s more challenged frontline in Donbas? During the past week, the successes of Kursk region have been peppered with worse news from Toretsk, or near Pokrovsk, as Russian forces continue their costly, bloody, yet inexorable advance. No matter how small the village, Moscow just keeps attacking.

So far, Ukraine’s hope the Kursk operation would lead better units to be withdrawn from Donbas to support Russia’s borders has yet to bear major fruit. As images continue to pour in of poorly trained Chechen troops being taken prisoner en masse by advancing Ukrainians in Kursk, it is clear Russia has sent its less effective units into the fight. They may choose to change that approach. Putin has also entrusted the operation to the FSB, the internal security service that also controls the border guard, which has instituted a “counter-terror operation.” This has previously been used to tackle Islamist insurgencies, not columns of Ukrainian armor. That, too, may have been very short-sighted.

Manpower crunch

But soon the crunch for Kyiv emerges. Where does this leave its forces a month from now? Has the talk of a manpower crunch over the past months been because they were secretly holding forces in reserve for this assault? Do they extract a strategic advantage great enough from these advances that Moscow’s view of them as a defeated adversary changes? Does the advance make their Western supporters decide the support is truly paying off?

A pesar de la eficiencia con la que Ucrania responda a estas preguntas, Rusia ha sido humillada públicamente por segunda vez en 15 meses. Primero, fue por los propios leales de Putin, que se rebelaron contra la corrupción y la mala gestión. Esta vez, es el propio FSB de Putin, que no pudo controlar las fronteras en la guerra que él eligió. Este árbol caído peut-être no haga ruido en el bosque altamente controlado del espacio político ruso, pero probablemente haya afectado a otros en su caída.

Sin embargo, un hecho persiste. Tanto el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, como Putin han hecho referencia al incidente en relación con su papel en las negociaciones. Putin dijo que Ucrania estaba tratando de mejorar su posición antes de las negociaciones -negociaciones que aún parecen carecer de una agenda, una fecha o cualquier sentido de confianza entre las partes.

Por su parte, Zelensky dijo el lunes: “¿De qué manera esto [el incidente] puede ser útil para acercar la paz”. Agregó: “Rusia debe ser obligada a hacer las paces si Putin quiere continuar la guerra con tanto ahínco”. Kiev sabe que no puede entrar en negociaciones con Rusia sin tener una posición fuerte, ya que el estilo de negociación altamente engañoso del Kremlin ha demostrado que simplemente ganan tiempo a menos que necesiten urgentemente algo de su interlocutor.

Aún así, incluso si Syrskyi solo tiene la mitad de los 1.000 kilómetros cuadrados (386 millas cuadradas) que reclama, el cambio de estación al otoño está a solo seis semanas de distancia, y con él, el movimiento lento y pegajoso en el campo de batalla. El contraataque fallido de Ucrania del verano pasado ha sido superado por el éxito repentino de esta incursión de agosto.

Las malas fortuna del invierno pasado aún no están detrás de ellos, pero pueden acercarse al siguiente con una mano mejor, y al menos la idea de la invulnerabilidad del Kremlin -primero rota en su invasión inicial fallida- ha sido rota al menos por tercera vez en esta guerra.

