El juego de beber hizo oficial el amor real.

El príncipe Guillermo y la princesa Kate se encontraron durante sus años universitarios, como es bien conocido. Pero ¿cómo se enteraron sus compañeros de estudios de su amor? Según un nuevo libro, fue la exnovia del heredero al trono quien los delató durante un juego de bebidas.

Que diversos juegos de bebidas forman parte de la vida diaria de los estudiantes es poco probable que sorprenda a muchos. Y la noticia de que la futura pareja real, el príncipe Guillermo y la princesa Kate, supuestamente participó en uno durante sus años universitarios no es una sensación en sí misma. Pero el resultado del juego de fiesta, que el autor Robert Jobson escribe en su nuevo libro "Catherine, la princesa de Gales" según la revista "People", es. Al parecer, la relación entre los dos, que había sido mantenida en secreto hasta entonces, se hizo oficial como resultado.

Según el libro, Guillermo y Kate jugaron una ronda de "Never Have I Ever". Las reglas son sencillas: aquellos a quienes la declaración elegida no se aplica tienen que tomar un sorbo.

En el caso de la futura pareja real, fue una exnovia del príncipe Guillermo quien causó que su amor por Kate se revelara. La mujer, llamada Carly Massy-Birch, eligió la declaración: "Nunca he salido con dos personas en esta habitación". Al parecer, ella era consciente de que, en presencia de ella y Kate, solo su ex, Guillermo, tendría que tomar un sorbo y así confirmar su relación con su actual esposa.

La broma está perdonada hace tiempo

Aunque el amor entre Guillermo y Kate ya era un secreto a voces en ese momento, Guillermo aún no había reconocido oficialmente su nueva novia Kate. Por lo tanto, se dice que reaccionó bastante molesto ante el astuto movimiento de su exnovia.

Sin embargo, la revelación no perjudicó la relación de Guillermo con Kate ni su amistad con su exnovia. Massy-Birch fue una de las invitadas honradas en asistir a la lujosa boda del príncipe Guillermo y la princesa Kate en 2011. Es poco probable que los reales participaran en más juegos de bebidas en la fiesta después de eso.

