El juego arriesgado Hansa - Hertha: policía y tren especial en acción

El partido de la Copa DFB entre Hansa Rostock y Hertha BSC estará garantizado por una gran presencia policial el domingo. Ambos clubes tienen una rivalidad significativa. El partido de primera ronda se ha clasificado como un partido de alto riesgo.

"Revaluamos la situación diariamente. Se desplegarán varios cientos de oficiales de policía - de Mecklemburgo-Pomerania Occidental y estados federales vecinos", dijo un comunicado de la policía de Rostock sobre el partido del domingo (15:15/Sky). Después del partido, Mecklemburgo-Pomerania Occidental desplegará un tren especial desde Rostock a Berlín.

Hansa lucha con un mal inicio de temporada

En lo deportivo, el FC Hansa también tiene preocupaciones importantes. Perdieron sus dos primeros partidos de la tercera división después de ser relegados de la segunda división. Los dos nuevos fichajes, Albin Berisha (Petrolul Ploiesti) para el ataque y Jan Mejdr (Sparta Praga) para la posición de banda derecha, están destinados a proporcionar alivio.

" Ambos han causado una buena impresión", dijo el entrenador Bernd Hollerbach el viernes. "No tengo reparos en alinearlos. Berisha es definitivamente una opción. Mejdr también está en muy buena forma. Es un verdadero atleta y una verdadera fuerza".

Hollerbach gusta de la Copa

Hollerbach no ve el partido contra Hertha como una oportunidad para arreglar su mal inicio de temporada. "Eso no tiene nada que ver con la liga. No se puede arreglar", dijo. "O avanzas o estás eliminado. Me gustan ese tipo de partidos. Cualquier cosa es posible en la Copa".

Hollerbach tiene una conexión especial con un jugador de Hertha: "Toni Leistner, lo tuve como jugador en Bélgica en St. Truiden", dijo. "Es un líder que marca el ritmo. Tienen una buena mezcla en su equipo".

Los aficionados de ambos, Hansa Rostock y Hertha BSC, son conocidos por su apoyo apasionado, lo que hace que el partido de la Copa DFB sea aún más intenso. A pesar de los problemas de Hansa en la tercera división, la emoción por el partido de 'Fútbol' contra Hertha es palpable entre los jugadores y los aficionados.

