El "jubilado" de 21 años que dejó la carrera de ratas china por la vida en las montañas rurales

Hace tres años, Liu abandonó su pueblo natal de Xiaxixiang (Guizhou) para trasladarse a la ciudad de Shantou, en Guangdong, la provincia más rica de China, sumándose así a una migración de trabajadores del campo que se ha extendido por todo el país durante décadas y que ha impulsado el enorme crecimiento del país y creado algunas de las megalópolis más grandes del mundo.

Sin embargo, al haber abandonado los estudios de secundaria, a Liu le resultó difícil encontrar trabajo. Dijo que muchas fábricas lo rechazaron por su falta de credenciales, antes de encontrar trabajo como mecánico de coches, luego en la construcción y finalmente en una fábrica de ropa.

Desilusionado por la vida en la ciudad, a finales de 2022 decidió dejarlo y regresar a las ondulantes colinas y ríos de Guizhou. Los padres y el hermano mayor de Liu protestaron por el traslado, pero él quería una "vida sencilla", dijo, y escapar de la carrera de ratas de alta presión.

"En la fábrica, trabajaba de 8 de la mañana a 10 de la noche, más las horas extraordinarias, mi tiempo no era mío", dijo Liu a la CNN por teléfono hace poco, mientras terminaba de cortar brotes de bambú. "Ahora me despierto con el canto de los pájaros".

Las frustraciones de Liu reflejan una creciente sensación de desencanto entre los jóvenes chinos, muchos de los cuales se enfrentan a un mercado laboral nefasto, al agotamiento tras años de agotadora presión académica y laboral, además del traumático impacto de las draconianas políticas del país contra la antigua pandemia.

Según la Oficina Nacional de Estadística, la tasa de desempleo juvenil en ciudades y pueblos de China alcanzó un récord del 21,3% en junio, antes de que el gobierno dejara de publicar los incómodos datos.

En respuesta, las autoridades han animado a los jóvenes urbanos a irse al campo, una propuesta controvertida.

El pasado diciembre, el líder chino Xi Jinping instó a los jóvenes a "revitalizar la economía rural", un llamamiento que ha suscitado comparaciones con una campaña anterior lanzada hace décadas por el antiguo líder Mao Zedong, en la que decenas de millones de jóvenes urbanos fueron exiliados a zonas remotas.

El propio Xi formó parte de la "juventud enviada" y ha descrito su estancia en las zonas rurales del centro de China como una experiencia gratificante que le cambió la vida y endureció su cuerpo y su mente.

Todo el pueblo donde vivió el líder se ha convertido en un santuario comunista dedicado a él, que atrae a funcionarios y turistas de todo el país.

Las autoridades de Guangdong, una de las provincias más densamente pobladas de China e importante centro fabril, declararon a principios de año que esperan enviar a 300.000 jóvenes desempleados al campo en busca de trabajo.

Vivir en las montañas tiene sus dificultades, como descubrió Liu.

Al principio, sus padres se preocuparon por su seguridad, ya que estaba solo en el bosque, así que instalaron cámaras de circuito cerrado en la zona para vigilarlo.

Luego, para resolver el problema de la falta de electricidad, Liu instaló numerosos paneles solares alrededor de la choza.

Pero también ha encontrado un camino poco convencional hacia el éxito, muy distinto de los trabajos agrícolas y obreros que las autoridades chinas han animado a buscar a los jóvenes urbanos.

Inspirado por la vlogger e influencer china Li Ziqi, cuyos vídeos sobre la vida en la China rural le han granjeado 18 millones de suscriptores en YouTube, Liu ahora sube semanalmente vlogs de sus días en las montañas.

Y no es el único. Dianxi Xiaoge, otra vlogger de comida china, enseña a sus más de 10 millones de suscriptores de YouTube a cocinar comida sana desde un pueblo del suroeste de la provincia de Yunnan. Otra pareja de "jubilados" de la Generación Z, Xiao Chun Zi y Xin Xin's Rural Life, de la provincia de Sichuan, también publican contenidos similares a los de Liu.

YouTube es uno de los sitios de redes sociales que se encuentran tras el Gran Cortafuegos chino, lo que significa que la mayoría de la población del país no puede acceder a él.

Los vídeos de Liu van desde la construcción de un corral para cerdos hasta sus interacciones con sus compañeros peludos, dos perros llamados Lucky y Flower. Armado sólo con un teléfono y un trípode, su producción unipersonal comienza mientras trabaja en el campo para cultivar verduras como col china y ajo, y mientras prepara puré de boniatos y ambrosía para sus cerditos.

Dice que nunca se siente solo, con acceso a un televisor y sus animales haciéndole compañía. Desde septiembre, ha acaparado rápidamente la atención en Internet, con más de 350.000 "me gusta" en sus cuentas de redes sociales.

Algunos usuarios expresaron su admiración: "Está claro que sabe lo que hace, tiene un estilo de vida sano, no como otros miembros de la Generación Z que son adictos a los videojuegos".

Otro se lamentaba: "Los 00 están empezando a jubilarse, ¿qué pasa con los que nacimos en los 80?". - refiriéndose a la "jubilación" de Liu de la fuerza de trabajo tradicional con sólo 21 años.

Sin embargo, algunos se mostraron más escépticos: "¿No tienes nada que hacer en casa? ¿Haciendo todas estas cosas sin sentido y 'tumbada'?", escribió un comentarista.

El movimiento "tumbado" - "tangping" en chino- se hizo muy popular entre los jóvenes en 2021, pidiéndoles que rechazaran las presiones sociales para trabajar duro, casarse, tener hijos y comprar propiedades.

En lugar de trabajar sin descanso para alcanzar esos objetivos tradicionales -que, según muchos, ahora ofrecen rendimientos decrecientes-, la gente debería perseguir una vida sencilla, sugiere la filosofía.

Liu se ha opuesto a sus críticos.

"Quizá quienes no me conozcan lo vean como una forma de 'tumbarse a la bartola', pero yo no estoy de acuerdo", afirma. "He construido toda mi casa desde cero... la vida en la montaña no es mucho más fácil que trabajar en la ciudad".

Para mantener su estilo de vida rural, incorpora publicidad y colocación de productos en sus vídeos. Desde vender crema de manos y limpiadores faciales hasta fideos agridulces, consigue unos pequeños ingresos para mejorar sus condiciones de vida, afirma.

En el futuro, Liu también planea ampliar su casa para construir un gallinero, de modo que pueda vender carne por Internet. Además, anima a quienes quieran trasladarse al campo a emprender allí sus propios negocios.

"La vida en la montaña es mucho mejor que en la ciudad, donde hasta el agua potable cuesta dinero".

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com