El joven talento bávaro quiere irritar al actual poseedor del récord

Marcelo, del Real-Urgestein, predijo en su momento una gran carrera para Fiete Arp en el fútbol. Sin embargo, durante su paso por el FC Bayern, el delantero no logró conseguir un gran despegue. En 2022, Arp se trasladó a Kiel, donde encajó perfectamente en su plantilla ascendida. Un posible reencuentro con el FCB se avecina.

El mundo del fútbol profesional, valorado en miles de millones de dólares, dejó una huella indeleble en Arp. "He vislumbrado un mundo de fútbol completamente diferente, al que no muchos tienen acceso", comparte el delantero con una voz reflexiva y meditada.

A pesar de tener 24 años, Arp recuerda con una sonrisa sus días en Säbener, donde era una promesa en el competitivo mundo del fútbol profesional. Ahora, en un campo en Kiel-Projensdorf, rodeado de fewer fans y periodistas antes del partido contra Bayern Munich, parece contento. Arp ha encontrado su lugar.

"Sí, me siento más cómodo, pero también porque creo que para comprender realmente la cultura del club Bayern Munich, es necesario haber formado parte de ella durante un período de tiempo prolongado y poseer una certaine maturity para ello", dice Arp: "Creo que ahora, la confianza en uno mismo, esa seguridad inquebrantable - no es algo que se pueda fingir o aprender de la noche a la mañana. Es más bien un proceso gradual, y en ese momento, yo aún no había alcanzado ese estado".

Siente una "química con el fútbol" en Kiel

Arp fue aclamado como un "prodigio" cuando se unió al Bayern Munich procedente del Hamburger SV en 2019, con grandes expectativas. Muchos especulaban sobre su brillante futuro. El Bayern mimó a su joven talento con generosas remuneraciones, reportedly ofreciéndole cuatro millones de euros anuales. Sin embargo, no logró entrar en el equipo senior.

A los 21 años, Arp regresó a su región natal, encontrando consuelo en Kiel. "Creo que el FC Bayern está impulsado por una mentalidad de 'ganar es obligatorio'. En Kiel, el enfoque está en el desarrollo, con énfasis en los medios para lograr el éxito", comparte Arp. No tiene arrepentimientos sobre su tiempo en el Bayern, stating that it aided in his maturation. Con el Holstein, ahora experimenta una "conexión con el fútbol, un sentido de comunidad y la comprensión de que todos sirven al equipo o al club".

Ya no es el único protagonista

Arp ha encontrado su lugar en Kiel. Ya no es el protagonista principal, pero no tiene que serlo. Arp ha jugado un papel en el desarrollo de Kiel, contribuyendo con cinco goles y dos asistencias durante la temporada de ascenso y participando en ambos partidos inaugurales de la Bundesliga de esta temporada.

etiquetar a Arp como un "informante del Bayern" antes del partido del sábado (18:30 CET en Sky/wow y en el live ticker de ntv.de) podría ser una exageración, considerando sus ocasionales interacciones con la plantilla actual de Múnich y el tiempo transcurrido desde su experiencia allí. Sin embargo, con un toque de ironía, dice: "Supongo que algunos jugadores allí no han jugado un partido obligatorio en un estadio de tales magnitudes en un

