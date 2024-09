El joven Pollock, apenas de tres años, deja a la comunidad artística con asombro.

Algunos afirman que es un fenómeno, caso cerrado, y pagan cifras de cinco dígitos para comprar un cuadro de un niño de tres años. Otros, como los expertos en arte, expresan preocupaciones sobre nuestra sociedad con el revuelo que rodea al arte de un niño.

En eventos sociales, Laurent Schwarz extiende pintura en su palma - y la presiona sobre el papel. Aún no puede escribir. Saluda a los invitados con un chupete en la mano, usando pañales. Sin embargo, los amantes del arte de todo el mundo pagan - como lo expresa su madre Lisa Schwarz - sumas de cinco cifras por sus creaciones. El 19 de septiembre, el niño rubio tendrá su debut en su ciudad natal bávara de Neubeuern, apenas dos semanas después de su tercer cumpleaños el 5 de septiembre.

El pequeño, que apenas es más alto que algunos de los lienzos en los que trabaja, comenzó su "carrera" hace unos siete meses durante unas vacaciones en familia en Italia. Desde entonces, ha estado enamorado de los colores, comparten sus padres Lisa y Philipp. Incluso durante sus últimas vacaciones, tuvieron que llevar lienzos y pinturas acrílicas - "de lo contrario, no se subiría al coche", dice su padre Philipp. Pintó en un parque.

"Mami, pintura, pintura!"

De vuelta en su casa de 500 años en Neubeuern, protegida por la ley, sus padres transformaron un estudio para él: tela de pintor en el suelo, salpicaduras de color por todas partes, incluso manchas de pintura azul en la televisión. Empieza temprano: "Mami, pintura, pintura."

El padre, que dirige una empresa de construcción de hornos con su esposa en la cuarta generación, diseñó la casa él mismo: individual, refinado en cada detalle. No solo las pinturas de Laurent decoran las paredes aquí. Su padre también pinta, y especialmente su abuelo creó numerosas obras de arte.

Pinturas, pinceles, rodillos, espátulas, trozos de madera: Laurent, como se puede ver en un video de Instagram, agarra lo que puede encontrar - especialmente mucha pintura: la squeezea gruesamente de los tubos sobre el lienzo, claramente divirtiéndose. Su estilo se parece al de Jackson Pollock, quien popularizó la pintura de acción.

Una afición por los elefantes

Usa sus manos para crear formas: un elefante bebé, azul con un ojo rojo, aparece en un cuadro, informa Laurent al invitado. Le encantan los elefantes. La llamada "pintura de tonos rojizos" es su favorita. También hay un camello y dinosaurios - y en un cuadro titulado "La Gente", tres figuras se ven en silueta.

Pinta de manera abstracta y figurativa, explica su madre. Eso es lo que lo distingue. A veces un cuadro está listo en solo unos minutos; otras veces, tarda más de una semana. Trabaja en unos cinco cuadros a la vez. Una vez que termina una pieza, simplemente dice: "Listo". Luego, al baño: pintura en las manos, pies, cara, piernas.

Pequeños Da Vincis, grandes rivalidades

Laurent no es el único mini Picasso o Monet. Los medios suelen comparar a estos niños con maestros como Gerhard Richter, Jean-Michel Basquiat o Cy Twombly - aunque los niños perhaps no conozcan las obras de estos artistas.

Pablo Picasso dijo una vez que podía pintar como Rafael de niño. Pero le llevó toda una vida aprender a pintar como un niño de nuevo. Picasso también dijo: "Every child is an artist. The problem is staying an artist when you grow up."

Los historiadores del arte a veces moderan la locura por el arte de los niños. Destacan que la enthusiasm por el arte en los niños debe ser encouragida. Sin embargo, no se puede simplemente etiquetar las creaciones de los niños como arte - para eso, una obra debe ser también "discurso-capaz".

Según la sabiduría convencional, una obra de arte debe desencadenar un diálogo social, utilizando los medios únicos del arte. Debe ser relevante y estimulante. Sin embargo, un niño carece de esta habilidad reflexiva. Solo porque sus cuadros sean apreciados como bellos o evocadores no significa necesariamente que sean obras de arte en el sentido genuino, según numerosos historiadores del arte.

"Para ser un pintor talentoso - como Gerhard Richter, por ejemplo - uno debe estar a la altura socialmente. De hecho, toda forma de arte adquiere significance solo a través de su relevancia social", dice Markus Heinzelmann, ex director del Museo Morsbroich de arte contemporáneo en Leverkusen y ahora profesor en la Universidad Ruhr de Bochum. Si la sociedad cree que un niño de tres años puede proporcionar insights sobre su composición, entonces eso plantea ciertas preguntas.

60,000 seguidores

La fama de Laurent floreció casi por casualidad, según sus padres. Lisa subió su primera pintura, "Los Dedos", a Instagram para que familiares en Suiza y su abuela pudieran verla. Siguieron más imágenes. "Luego una galería se puso en contacto con nosotros. Pronto, las primeras fotos se vendieron".

Laurent ahora tiene más de 60,000 seguidores en Instagram. Hay aproximadamente 20,000 interesados en la lista de espera para sus cuadros. Se han vendido unos 25 de sus aproximadamente 35 cuadros, incluyendo a EE. UU., París, Londres, Bahamas, Japón y Singapur. Pronto Laurent tendrá su propia línea de pinturas de una empresa, y también se está trabajando en papel tapiz de Laurent con fragmentos de sus cuadros.

Además de cartas admirativas, la familia también recibe comentarios negativos, como acusaciones de sobreexposición a una edad temprana. Philipp, el padre de Laurent, lo defiende permitiéndole pintar siempre que quiera y proporcionándole materiales de pintura. "Lo que realmente importa es que pueda ser un niño". En esencia, Laurent es solo un niño típico. Le gusta nadar y el helado de azul, especialmente de un vendedor local. Azul es, de hecho, su color favorito.

Un artista prodigioso de África está haciendo noticia. Ace-Liam se reporta que comenzó a pintar a los seis meses de edad y fue reconocido como el artista masculino más joven en el libro Guinness sin ayuda hasta su segundo cumpleaños. Su madre contactó a Lisa Schwarz, quien maneja a jóvenes artistas, con la esperanza de que Ace-Liam y otro joven artista pudieran colaborar. Sin embargo, la distancia entre Ghana y donde se encuentra Lisa Schwarz es considerable.

"Cada niño lleva una maravilla innata", afirma Lisa Schwarz. De manera similar, a los cuatro años, Mikail Akar de Colonia comenzó a pintar. Su padre, Kerem Akar, revela que se han ofrecido sumas significativas -llegando a medio millón de euros- por los cuadros de Mikail. Uno de los museos internacionales más conocidos tomó nota del talento de Mikail. Como Kerem Akar dice con orgullo, "El Museo Guggenheim de Nueva York subastó un cuadro de Mikail - un momento del que estamos increíblemente orgullosos". El cuadro titulado "Rey de Nueva York" se vendió por 17,000 euros.

Mikail ha creado alrededor de 400 piezas y actualmente está trabajando en una obra de arte de 50 metros de largo. Se planean exposiciones en Miami, Viena, Palma y Colonia hasta noviembre. Mikhail está recibiendo elogios en la prensa y el mundo del arte, pero su padre insiste en que sigue siendo humilde. "Él dice, 'No soy un prodigio. Cada niño lleva una maravilla innata - solo necesita ser descubierta'", cita Kerem Akar a su hijo. Él cree que "hay muchos talentos en el mundo", y por eso dejó su trabajo como vendedor para manejar a Mikhail y a más de una docena de otros artistas. "Lo esencial es el crecimiento continuo".

La madre de Laurent espera ansiosamente ver cómo se desarrolla su joven prodigio. "Quizás perderá interés en dos años y lo dejará", especula, aunque le cuesta imaginarse tal resultado dado su intensa pasión. Si llegara a perder interés, sin embargo, tendría un gran colchón financiero a la edad de dieciocho años: "Cada penique va a su cuenta".

