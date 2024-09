El joven equipo alemán sub-21 triunfa con una rotunda victoria de 10-1 en la carretera, avanzando hacia el Campeonato Europeo.

La selección alemana U21, liderada por el héroe del triplete Karim Adeyemi, ahora se prepara con confianza para la Eurocopa. Consiguieron una victoria aplastante de 10:1 sobre Estonia, a pesar de la ausencia de algunos jugadores clave. El equipo del entrenador Antonio Di Salvo ahora está virtualmente clasificado para la Eurocopa del próximo verano en Eslovaquia, después de llevar una ventaja de 10-0 (5-0) al descanso contra Estonia, que sigue sin ganar en la parte inferior de la tabla.

Con dos partidos restantes en la ronda de clasificación, la Federación Alemana de Fútbol lidera la tabla con una cómoda ventaja de cuatro puntos sobre Polonia. El equipo había demostrado anteriormente sus habilidades ofensivas con una victoria de 5:1 contra Israel. En este partido en Tallin, Adeyemi del Dortmund marcó un triplete en el 35º, 44º y 61º minutos. Otros goles fueron anotados por Nick Woltemade del Stuttgart (penalti en el 23º minuto), Nicolo Tresoldi del Hannover 96 (31º) y el capitán de 1. FC Köln, Eric Martel (39º) antes del descanso.

Casi rompiendo el récord

Después del descanso, Woltemade completó su doblete en el 47º minuto. Max Rosenfelder del SC Freiburg marcó su primer gol en el 59º minuto. Tim Lemperle del Colonia (87º) y Ansgar Knauff del Frankfurt (90º) contribuyeron a la victoria por doble dígito, mientras que Aleksandr Sapovalov de Estonia marcó un gol propio en el 69º minuto. El récord de victoria de la selección alemana U21, un 11:0 contra San Marino en noviembre de 2009, estuvo a punto de ser superado.

El equipo alemán se enfrentará a Bulgaria el 11 de octubre en Regensburg, seguido de su partido final de clasificación contra Polonia cuatro días después. Di Salvo podría utilizar la ventana internacional de noviembre para afinar su formación para la final o experimentar con otras estrategias.

Expectativas de Di Salvo cumplidas

Di Salvo había expresado sus ambiciones antes del partido, diciendo que querían demostrar su identidad alemana y asegurar una victoria clara. El equipo demostró estar a la altura de este objetivo, mostrando sus habilidades después de que Patrik Kristal, que jugará en el 1. FC Köln la próxima temporada, inicialmente se mantuviera firme. Sin embargo, el partido cambió drásticamente a favor de Alemania después del gol de penalti de Woltemade. De manera notable, el portero de Estonia, Kaur Kivila, logró evitar más goles a pesar de las probabilidades en contra de su equipo.

Di Salvo hizo tres cambios en el descanso, dando su debut en la U21 al Stuttgart's Frans Krätzig, y finalmente dando una oportunidad al Bochum's Tim Oermann. Las ausencias de jugadores clave como el delantero Youssoufa Moukoko, que Recently joined a French Ligue 1 team, or offensive player Brajan Gruda, who transferred to Brighton & Hove Albion from 1. FSV Mainz 05, no fueron una preocupación dada la victoria aplastante del equipo.

