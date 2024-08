El jefe Şahin expresa sus pensamientos sobre la salida del destacado jugador Brunner del BVB.

La próxima temporada de la Bundesliga se acerca, pero no todos los planes de transferencias están finalizados en todas partes. El entrenador del Dortmund, Nuri Şahin, por ejemplo, aún espera que algunos jugadores se vayan, reduciendo el tamaño del equipo. En una conferencia de prensa, también mencionó al delantero Cedric Brunner, quien ya se ha ido.

Şahin insinuó posibles reducciones en su plantilla antes del cierre del mercado de traspasos. "Creo que algo sucederá en el lado saliente. Puede que no sea tan sencillo para algunos jugadores con las nuevas incorporaciones y la gran plantilla", dijo el nuevo jefe, que reemplaza a Edin Terzić, antes del partido de apertura de la Bundesliga del Dortmund contra el Eintracht Frankfurt el sábado. El mercado de traspasos finaliza este año el 30 de agosto.

El joven delantero Youssoufa Moukoko y el mediocampista Salih Özcan son posibles candidatos a la venta. Ninguno de ellos estaba en la plantilla para la victoria del pasado fin de semana en la DFB Pokal contra el Phoenix Lübeck (4-1). "He dejado claro a Youssoufa cuál es la situación. Quiere jugar, y eso está arreglado. Todos los jugadores saben dónde están conmigo", comentó Sahin sobre los recientes rumores sobre el joven de 19 años Moukoko, vinculado con el Betis Sevilla.

Brunner se va a préstamo al Mónaco

Şahin expresó su pesar pero aceptó que la partida de Paris Brunner al AS Mónaco era inevitable: "No podemos hacer favores, este club es demasiado grande. ¿Qué esperas que haga? ¿Decirle a alguien 'Hey, extiende tu contrato y jugarás en el once inicial'? Eso no funciona así".

No se llegó a un acuerdo debido a la insatisfacción de Brunner con la perspectiva deportiva ambiciosa que se le presentó. El talentoso jugador, que fue nombrado mejor jugador del Mundial Sub-17, quería un puesto garantizado en el equipo senior. El Dortmund no pudo prometer eso. El Mónaco, participante de la Liga de Campeones de Francia, prestó a Brunner al Cercle Brugge de inmediato por una temporada.

Además del delantero Serhou Guirassy, que se recupera de una lesión en la rodilla, todos los profesionales están disponibles. Şahin está emocionado por su debut en la Bundesliga como entrenador del Dortmund: "Este día es especial de dos maneras. En primer lugar, mi hija tiene cumpleaños. Ese es el evento más importante para mí. Y he estado ansioso por mi primer partido en casa en la Bundesliga como un niño. Estaremos preparados".

