El jefe del SPD tiene esperanzas sobre las próximas elecciones legislativas alemanas.

La líder del SPD, Saskia Esken, mantiene la esperanza para las elecciones federales de 2025 a pesar del decepcionante desempeño de su partido en las elecciones estatales de Sajonia y Turingia. Esken declaró, hablando con Deutschlandfunk, "El resultado del domingo fue extremadamente decepcionante y no cumplió nuestras expectativas en absoluto". Sin embargo, cree que Olaf Scholz, un "fuerte canciller federal", los guiará como su candidato a canciller en la campaña electoral federal, llevándolos a la victoria. Su respuesta abordó una pregunta sobre la idoneidad de Scholz para liderar al SPD en las elecciones federales después de las elecciones estatales. El SPD obtuvo el 7,3% y el 6,1% de los votos en Sajonia y Turingia, respectivamente.

De manera similar, los Verdes y el FDP también experimentaron malos resultados en las elecciones. El vicepresidente del FDP, Wolfgang Kubicki, cuestionó la "legitimidad" de la coalición federal. Esken fue optimista, diciendo que el gobierno aún tenía mucho por hacer y estaba confiado en que podrían trabajar juntos efectivamente. Según el análisis de Esken, tanto los temas nacionales como internacionales eclipsaron los temas locales en las elecciones estatales.

No son bastiones del SPD

El secretario general del SPD, Kevin Kühnert, reconoció que los temas políticos locales rara vez se discutieron ya que la política federal e internacional tuvo prioridad durante la campaña. Dijo, mientras estaba en la radio WDR 5, "Cualquiera que haya estado en el terreno haciendo campaña se dio cuenta de que desafortunadamente, apenas hubo temas políticos locales..." Tanto Sajonia como Turingia no son conocidas como bastiones del SPD. "No son los mejores estados federales para proclamar el fin del gobierno federal", concluyó Kühnert.

La atención del SPD ahora se centra en el estado de Brandeburgo, donde los votantes elegirán un nuevo parlamento estatal en unas tres semanas. En el gobierno de coalición de Berlín, el SPD ha estado practicando la autocritica en cuanto a la cooperación. Sin embargo, a medida que la sociedad se vuelve más diversa y el parlamento representa a más partidos, la formación de coaliciones se está volviendo cada vez más desafiante, como se ha visto en Turingia y Sajonia. "Se espera una coalición de cuatro partidos en Turingia", agregó Kühnert.

