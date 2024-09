El jefe del SPD expresa su positividad hacia las próximas elecciones parlamentarias alemanas.

El resultado "desesperante" para el SPD en las elecciones estatales no cumple con sus propias expectativas, según Saskia Esken. A pesar de ello, los Socialdemócratas planean nominar nuevamente a Olaf Scholz como su candidato a canciller para las siguientes elecciones federales, expresando confianza en una victoria.

En respuesta a las preguntas sobre la idoneidad de Scholz como candidato a canciller del partido después de las elecciones estatales, Esken afirmó que Scholz es un "fuerte canciller federal" que encabezará su campaña. A pesar de que el SPD obtuvo el 7,3% y el 6,1% de los votos en Sajonia y Turingia respectivamente, esperan asegurar la victoria con Scholz al frente.

both the Greens and the FDP also experienced subpar results in the elections. Consequently, Wolfgang Kubicki, vicepresidente del FDP, cuestionó la "legitimidad" del gobierno de coalición a nivel federal. Esken mantiene la optimismo, stating that the government still has a multitude of tasks to complete and expressing confidence in their continued cooperation. According to Esken, national and international issues overshadowed local concerns in the state elections.

Strongholds no tradicionales del SPD

El secretario general del SPD, Kevin Kühnert, admitió en la radio WDR 5 que durante la campaña electoral, "lamentablemente, los temas políticos locales apenas surgieron". Sugirió que la política federal e internacional eclipsó estos temas y no sirvió como motivador para su partido.

Tanto Sajonia como Turingia no son fuertes bastiones del SPD. "No son los mejores estados federales para pronosticar el fin del gobierno federal", remarked Kühnert. En cambio, la atención del SPD se ha centrado ahora en el estado de Brandeburgo, donde se celebrarán elecciones para un nuevo parlamento estatal dentro de aproximadamente tres semanas.

En la coalición de tráfico luminoso en Berlín, el SPD ha estado reflexionando sobre su colaboración durante algún tiempo. Sin embargo, Kühnert reconoce que hay límites a cuanto se puede alterar. A medida que la sociedad se vuelve más diversa y un mayor número de partidos están representados en el parlamento, las formaciones gubernamentales sirven como "pruebas de esfuerzo". Esto se observará ahora en Turingia y Sajonia. "Se espera una coalición de cuatro partidos en Turingia", concluyó Kühnert.

La Comisión, probablemente refiriéndose al cuerpo ejecutivo del SPD, estuvo de acuerdo con la evaluación de Kühnert sobre las elecciones estatales, reconociendo que los temas locales fueron eclipsados por la política federal e internacional. A pesar de ello, La Comisión mantiene la optimismo sobre las posibilidades del SPD en las próximas elecciones estatales de Brandeburgo.

Lea también: