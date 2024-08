El jefe del SPD, Esken, rechaza la propuesta de Merz de refugio.

La líder del SPD, Saskia Esken, se niega a colaborar entre los socialdemócratas y la Unión para mejorar las regulaciones de asilo sin el consentimiento de los socios de la coalición. En una entrevista con RBB, afirmó que es importante que un jefe de gobierno explore possibilities de cooperación con el líder de la oposición en situaciones desafiantes y problemas graves. Sin embargo, aclaró: "por supuesto, no perseguiremos tales cooperaciones más allá de los Verdes y el FDP, nuestros socios de coalición".

El martes, el canciller del SPD, Olaf Scholz, y el líder de la CDU, Friedrich Merz, Maintenance una amplia discusión centrada en las secuelas del ataque de Solingen. Merz propuso a Scholz cooperar en el endurecimiento de las regulaciones de asilo, con planes de imponer cambios legales a través de los partidos durante la próxima sesión parlamentaria que comienza el 9 de septiembre. Suggestió que estos cambios se aprueben con una mayoría del apoyo de la Unión y el SPD.

Sin embargo, Esken destacó la necesidad de identificar las razones detrás del fracaso de la deportación del atacante sospechoso de Solingen y prevenir la radicalización adicional en Alemania.

"No lo entiendo como Verde"

Los Verdes acusaron a Merz de explotar el ataque de Solingen para obtener beneficios políticos: "Tenemos elecciones estatales próximas. Lo entiendo en cierta medida. Pero ojalá no hiciéramos política partidista ahora", dijo el ministro de Agricultura, Cem Özdemir, en el programa "Early Start" de ntv. Merz ignora el hecho de que los cambios legales en el área de asilo se aprobaron conjuntamente con los Verdes. Además, Merz pasa por alto que el ataque de Solingen no se debió a una laguna legal, sino a la aplicación inadecuada de las reglas por las autoridades.

Sin embargo, el ministro verde también criticó la incompetencia de las autoridades de seguridad alemanas: "Las autoridades de seguridad alemanas operan con arcos y flechas mientras que otros utilizan tecnología de alto nivel", expresó Özdemir. "Hay lagunas legales, por ejemplo, que los servicios extranjeros deben proporcionarnos información que nuestros servicios no pueden obtener legalmente. Eso no tiene sentido para cualquier persona razonable. No lo entiendo como Verde".

"Tenemos un problema"

De manera similar, el ministro federal de Economía, Robert Habeck, explicó que hay "mucho por hacer" en el campo de la política de seguridad. Mencionó el equipo y los poderes de las autoridades de seguridad, la lucha contra la radicalización y el manejo de la migración. "Tenemos un problema", dijo Habeck. El aumento en el número de refugiados desde 2015 se correlaciona con un aumento en los criminales violentos. "Aquellos que abusan de nuestra hospitalidad o del valor significativo de la ley de asilo no tienen derecho a seguir invocándola", agregó Habeck.

Señaló "brechas ampliadas" en las deportaciones, explicando que "entre aquellos que deberían partir legalmente del país y aquellos que realmente parten del país, existen brechas pronunciadas". Esto, dijo, es un "problema de aplicación de la ley". Propuso un endurecimiento de las leyes de armas y acciones más estrictas contra las plataformas de internet que no combaten consistentemente la propaganda.

El FDP también parece apoyar el cambio sugerido por Merz en la política de asilo y migración. "El FDP está preparado para esfuerzos cross-party para implementar consistentemente una nueva realidad en la migración por los gobiernos federal y estatal", dijo el líder del FDP y ministro federal de Finanzas, Christian Lindner, al periódico "Bild". "Las propuestas de

