El jefe del programa nuclear de Irán expresa su deseo de un encuentro cara a cara con el líder del OIEA, Grossi, en Teherán.

Iran se espera que reciba al jefe de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA) por primera vez en un tiempo, según el jefe de la energía atómica de Irán. "Los representantes de ambas partes han discutido este asunto y, una vez que se sincronicen los planes, Rafael Grossi está invitado a visitar Irán", dijo Mohammad Eslami, jefe de la organización atómica de Irán. Esta visita también marcará el primer encuentro entre Grossi y el nuevo presidente moderado de Irán, Massoud Rajavi. La fecha del viaje de Grossi a Irán sigue sin confirmar. La OIEA aún no ha comentado sobre los detalles posibles de la visita.

En 2015, Irán acordó reducir significativamente sus actividades nucleares a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales. Sin embargo, el ex presidente estadounidense Donald Trump se retiró de este acuerdo en 2018, lo que llevó a Irán a ampliar sus instalaciones nucleares y reducir la cooperación con la OIEA. Este cambio resultó en una crisis económica intensa para el país debido a las sanciones adicionales.

Recientemente, Grossi ha expresado su preocupación por el aumento del nivel de uranio altamente enriquecido en Irán. Además, ha manifestado su decepción porque Teherán no ha estado comunicando con la OIEA sobre ciertas actividades nucleares inexplicadas del pasado. No ha habido conversaciones desde la elección de Rajavi a principios de julio. Además, Irán no está permitiendo la entrada de inspectores experimentados de la OIEA en sus fronteras.

Durante la campaña para su elección, Rajavi destacó su intención de reanudar las discusiones nucleares con el mundo occidental con el objetivo de poner fin a las sanciones internacionales contra Irán. Según los expertos, un viaje de Grossi a Teherán podría señalar el inicio de estas negociaciones. Rajavi también está programado para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York a finales de septiembre.

Eslami fue citado por el diario "Hamshahri" diciendo: "Las inspecciones de la OIEA continúan y también se ha aumentado el número de inspectores de la OIEA". Sin embargo, Irán se reserva el derecho de seleccionar a qué inspectores se les concede la entrada y no cederá a ninguna presión.

Las negociaciones para reanudar las discusiones nucleares entre Irán y el mundo occidental, mencionadas por el presidente Massoud Rajavi, podrían iniciarse con la visita de Rafael Grossi a Irán. Después de sus discusiones, los representantes de ambas partes han invitado a Grossi a visitar Irán, lo que sugiere posibles negociaciones durante su visita.

