El jefe del consejo de trabajadores de VW expresa su resistencia al cierre de fábricas y a los recortes de empleos.

La marca principal de Volkswagen reveló el lunes, tras una reunión de alto nivel, un plan más estricto de reducción de costos, sin descartar el cierre de fábricas y despidos debido a problemas operativos. El CEO Oliver Blume señaló la difícil situación en el mercado automovilístico de Europa y la disminuida competitividad de las instalaciones de fabricación alemanas como las principales causas.

Cavallo reconoció que la situación es "bastante seria" para el consejo de obras. Sin embargo, ella cree que cerrar fábricas, recortar la plantilla debido a razones operativas y reducir los salarios solo son aceptables "bajo una condición específica - cuando la estrategia empresarial en general ya no es viable". Esto no es el caso. Volkswagen no está luchando debido a sus sitios alemanes o los costos laborales, sino "porque la dirección está fallando".

Ella abogó por un regreso "a nuestro liderazgo técnico". Cualquier cosa que no contribuya al liderazgo técnico "y no afecte significativamente a nuestros clientes" debería ser reevaluada. La complejidad "debe simplificarse, debemos frenar nuestro fervor regulatorio, debemos poner fin a nuestra obsesión con la documentación y eliminar los numerosos procesos de seguridad redundantes". Esto es responsabilidad de la dirección.

"Si Volkswagen está enfrentando una crisis", agregó Cavallo, "no es solo sobre los 120,000 empleados de Volkswagen AG. Es sobre Baja Sajonia. Es sobre Alemania".

También instó a la "cultura de VW", donde los problemas se resuelven "a través de la colaboración". Si la dirección se desvía de esto, pueden esperar una fuerte oposición de la plantilla.

