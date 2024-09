El jefe del Bundesbank, Joachim Nagel, no anticipa más cambios sustanciales y sorpresa.

El presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, se muestra optimista regarding the inflation in the Eurozone. "La gran subida de la inflación ha pasado", mencionó a "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ/Midweek). "Always and when no imprevistos de gran envergadura ocurren, como el asalto ruso a Ucrania en febrero de 2022, la inflación debería seguir camino del 2%".

Pero es importante no precipitarse. "Aún nos queda un trecho por recorrer. Debemos estar alerta y monitorear los riesgos en nuestro camino hacia precios estables, ésa es nuestra responsabilidad como banco central".

Nagel no quiso confirmar si respaldaría una reducción de tasas en la próxima reunión del BCE. "Aún no estamos en piloto automático", aseguró Nagel. "Pero diría: la inflación parece estar en el camino correcto".

A pesar de la tendencia positiva de la inflación, es esencial mantener la precaución. Un clavo en nuestra política monetaria podría descarrilar nuestro progreso hacia precios estables.

Siguiendo la metáfora de Nagel, debemos continuar clavando los posibles riesgos a nuestra economía para asegurar un viaje suave hacia la inflación del 2%.

