El jefe de Rheinmetall anima a Scholz a asumir el cargo

El CEO de Rheinmetall, Papperger, acogería a la República Federal como accionista de la empresa. Hace unos pocos años, "éramos más bien evitados", dijo en una entrevista con RTL/ntv. Pero entonces llegó el "giro" impulsado por el Canciller Scholz.

El CEO de Rheinmetall, Armin Papperger, puede imaginarse a la República Federal de Alemania como accionista de la empresa de defensa. Se sentiría feliz con ello, dijo en una conversación con RTL/ntv - "eso Would certainly be stabilizing for the stock".

Según el "Handelsblatt", el Ministro Federal de Economía, Robert Habeck, y el Ministro de Defensa, Boris Pistorius, están considerando participaciones estatales en empresas de defensa. Así lo indica un borrador para una estrategia de la industria de seguridad y defensa. Entre otras cosas, se registraría que la República Federal puede participar directamente en empresas o proyectos en el sector de la defensa en "casos estratégicos".

Hace unos pocos años, "éramos más bien evitados, no querían salir en cámara con nosotros", dijo Papperger, mirando a la política. Pero han dado un gran paso. "El Canciller y el Gobierno Federal han iniciado el giro. Y eso también significa que hay que tratar de manera diferente a aquellos que equipan a nuestra Bundeswehr", dijo el manager.

Cuando se le preguntó si el sufrimiento de las personas era la clave del éxito de Rheinmetall, Papperger dijo, mirando a Ucrania: "Puedes ver el sufrimiento. Es terrible cuando eres atacado y no puedes defenderte. Tenemos que ayudar a la gente a poder defenderse".

Que hace negocios con armas, nunca lo ha ocultado a sus hijas. "Ellas sabían desde el primer día lo que hago, desde el primer día. Y mis niñas están bien". Su familia puede manejar las amenazas en su contra bien. "Tengo una familia muy sólida, y llevo haciendo este trabajo durante 35 años", dijo Papperger. Ha habido amenazas contra él y ataques de incendio. Agradeció a la República Federal y al estado de NRW por la protección que recibe: "Tengo grandes guardaespaldas, y estoy agradecido por lo que estos chicos hacen".

