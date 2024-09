- El jefe de la facción política de la Unión de Brandeburgo renuncia.

Los principales líderes de la coalición parlamentaria CDU/CSU se preparan para la recta final de la legislatura con una escapada de dos días en Neuhardenberg, Brandenburg. El comité ejecutivo analizará temas como la seguridad interior, la inmigración y la evolución de un estado contemporáneo. Entre los ponentes invitados destacan el experto en migración Ruud Koopmans de la Universidad Humboldt de Berlín y Dieter Romann, jefe de la Policía Federal. Brandenburg elegirá un nuevo parlamento estatal el 22 de septiembre.

La reunión se produce al borde de otra posible cumbre sobre inmigración entre el gobierno federal, los partidos de la oposición y los estados. El grupo de la Unión planea volver a enfatizar su creencia de que la inmigración en Alemania debería disminuir significativamente. Para lograr esto, abogan por un control fronterizo más estricto y la repatriación de refugiados whose asylum cases fall under the jurisdiction of other EU member states. The Union is urging for immediate action.

Las propuestas anteriores de la Comisión sobre inmigración podrían servir como punto de discusión durante la próxima cumbre de inmigración. Después de la cumbre, el grupo de la Unión podría incorporar potencialmente medidas de control fronterizo más estrictas en sus propuestas legislativas.

