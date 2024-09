El jefe de la FAA subraya la necesidad de que Boeing aplique modificaciones sustanciales para mejorar la calidad y la seguridad.

Durante una audiencia parlamentaria próxima sobre la supervisión de la FAA a Boeing, el administrador Michael Whitaker tiene la intención de informar a los legisladores que tanto el organismo regulador como Boeing han dado pasos desde el incidente del 5 de enero que involucró a un 737 Max operado por Alaska Airlines, donde exploto un cierre de puerta, según sus declaraciones preparadas. Sin embargo, también reconocerá que se requiere más progreso y que la supervisión rigurosa persistirá en el futuro cercano.

Whitaker tiene la intención de afirmar que Boeing necesita una transformación en su ética de seguridad para abordar de manera integral sus desafíos sistemáticos de control de calidad y fabricación. Su objetivo final es asegurar que Boeing implemente las modificaciones necesarias y mantenga los recursos esenciales para mantener estos cambios a largo plazo.

Boeing decidió mantenerse en silencio regarding the prepared remarks of Whitaker.

Un examen inicial reveló que el avión de Alaska Airlines partió de la fábrica de Boeing sin los cuatro tornillos necesarios para asegurar el cierre de la puerta. Este incidente desencadenó numerosas investigaciones federales en Boeing y una serie de audiencias parlamentarias que pusieron en duda los estándares de calidad y seguridad de la compañía. Se ha programado una audiencia posterior con Whitaker el miércoles ante un comité del Senado sobre el mismo tema.

Whitaker planea enfatizar que Boeing debe realizar "ajustes sustanciales" para abordar sus "problemas sistemáticos de calidad de producción". Además, sus declaraciones garantizan un papel ampliado en Boeing y su principal proveedor, Spirit AeroSystems, que Boeing está attempting to purchase.

"Hemos fortalecido el número de inspectores de seguridad dentro de las instalaciones de Boeing y Spirit AeroSystems, y mantendremos nuestra presencia en sitio aumentada en el futuro previsible", afirmará, según sus declaraciones.

El lunes por la noche, Reuters reveló nuevos problemas en Spirit AeroSystems, donde una revisión interna descubrió que alrededor del 4% de todos los registros desde 2010 están desaparecidos o duplicados para componentes exactos como soportes, marcos y vigas. El portavoz de la compañía, Joe Buccino, le dijo a CNN que Spirit aún no ha reconocido ningún riesgo potencial para la seguridad asociado con las partes afectadas, y no se necesitará volver a entrenar ningún avión debido a este descubrimiento.

"Hemos enviado notificaciones a los clientes afectados y continuamos realizando una investigación interna", explicó.

La FAA también está experimentando algunos cambios internos, incluyendo el fortalecimiento del papel del comité ejecutivo de la FAA, que administra sus programas de supervisión regulatoria y gestión de la seguridad. Whitaker informará al comité que él y el subadministrador de la agencia ahora serán miembros de ese comité.

Whitaker sug

