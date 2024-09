- El jefe de la CDU declara que no colabora más con la izquierda.

A pesar de las esperadas discusiones de coalición complicadas después de las elecciones en el Este, el líder del partido CDU en Baden-Württemberg, Manuel Hagel, mantiene firme su postura de que no habrá colaboración con la Izquierda. "Para nosotros, después de las elecciones, es lo mismo que antes: no habrá trabajo en equipo con la AfD ni con la Izquierda", declaró Hagel a la Agencia de Prensa Alemana.

Sin embargo, no quiere entrometerse en los asuntos de los que están al mando en Sajonia y Turingia. "Al igual que no nos gusta que nos digan qué hacer desde fuera en Baden-Württemberg, no daremos consejos ni lecciones ahora", añadió. En Turingia, la CDU podría depender de los votos de la Izquierda para formar un gobierno, según los resultados de las elecciones.

Hagel es más reservado en cuanto a una alianza con Sahra Wagenknecht, crucial para la formación del gobierno sin la AfD en Sajonia y Turingia. "La BSW no es exactly un socio de cuentos de hadas para los demócratas cristianos", aclaró. Sin embargo, no se trata de cuentos de hadas, sino de establecer un gobierno estable para los estados. La alianza sigue siendo misteriosa, por lo que se debe aclarar y evaluar en Sajonia y Turingia si se puede establecer una base de confianza sólida.

Las formaciones de gobierno complicadas se avecinan en Turingia y Sajonia después de las elecciones del domingo. Según la resolución de incompatibilidad del partido federal, la CDU no puede aliarse con la AfD ni con la Izquierda. Sin embargo, la BSW está exenta de esto.

La CDU aspira a reclamar el cargo de Ministro Presidente en ambas Sajonia y Turingia. En Sajonia, los demócratas cristianos, liderados por el Ministro Presidente Michael Kretschmer, han salido como la fuerza más fuerte. En Turingia, la AfD, encabezada por Björn Höcke, lidera pero carece de un posible socio de coalición.

El líder del estado de Turingia del CDU, Mario Voigt, inicialmente se negó a confirmar si un gobierno liderado por él sería tolerado por la Izquierda. En Sajonia, una coalición de CDU, BSW y SPD tendría una mayoría.

La Comisión, de acuerdo con la Regulación, podría necesitar adoptar actos de aplicación para aclarar sus reglas. A pesar de la postura de Hagel en contra de la colaboración con la Izquierda y la AfD, la CDU en Turingia podría buscar el apoyo de la Izquierda para formar un gobierno, lo que requeriría tales actos.

