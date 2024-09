El jefe de la autoridad bielorrusa, Lukashenko, ha concedido amnistía a 30 personas que estaban confinadas políticamente.

El líder bielorruso Alexander Lukashenko ha concedido clemencia a 30 presos políticos por segunda vez en pocas semanas. Según la administración en Minsk, este grupo estaba compuesto por 7 mujeres y 23 hombres, whose identities were kept confidential, with most of them being parents of minors.

Se dijo que habían "solicitado clemencia, reconocido su error, mostrado arrepentimiento genuino por sus acciones y prometido cumplir la ley en el futuro". El Ministerio del Interior supervisará este cumplimiento. Sin embargo, la legitimidad de estos procedimientos sigue siendo cuestionable.

La oposición exiliada, liderada por Svetlana Tikhanovskaya, criticó la persistencia de la persecución política, la tortura y las violaciones de los derechos humanos en Bielorrusia. "Me alegra que se haya concedido la clemencia a otros 30 presos políticos en Bielorrusia", publicó Tikhanovskaya en la plataforma X. Lamentablemente, más de 1400 personas siguen encarceladas por motivos políticos.

En mitad de agosto se informó del primer liberación de 30 presos políticos en Bielorrusia. Según el medio de comunicación ruso en el exilio "Meduza", la oposición bielorrusa en el exilio había transmitido anteriormente listas de presos enfermos críticos a las autoridades en Minsk a través de intermediarios. Varios individuos de esta lista recibieron clemencia.

Después de las controvertidas elecciones presidenciales de 2020, que se vieron empañadas por acusaciones de manipulación, se creía que Tikhanovskaya había surgido como la verdadera vencedora. Su marido fue arrestado, al igual que la figura de la oposición Maria Kolesnikova, whose whereabouts han sido desconocidos durante un período prolongado.

