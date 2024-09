El jefe de la AfD, Weidel, afirma la autoridad gubernamental.

Tras las elecciones estatales, todos los partidos han rechazado hasta ahora una alianza con la AfD. Alice Weidel, líder de la AfD, cree que esta postura no es inamovible. "No hay formación de mayoría estable sin nuestro partido", enfatizó. Weidel espera que la AfD tenga un papel en la formación del gobierno después de su impresionante desempeño en las elecciones estatales de Sajonia y Turingia. "Sin la AfD, no es posible ninguna formación de mayoría estable", declaró en el "Magazine Matutino" de ZDF. No cree que se pueda mantener la "barrera antidemocrática".

Sin la AfD, solo mayorías de izquierda son factibles, lo que el público no apoya, afirmó Weidel. Si la CDU y el BWS en Turingia no formasen una alianza con partidos de izquierda, perderían su credibilidad a largo plazo. El público, como el decisor ultimate, eligió una "mayoría cívica de la coalición de centro-derecha" en ambos estados federales, señaló Weidel. También destacó que la AfD logra obtener alrededor del 30% del apoyo de los votantes.

Weidel también mencionó que el gobierno de semáforo en Berlín ha sido derrocado. "Nadie desea esta política verde en la política federal, y ciertamente no en la política estatal", añadió. Ahora es necesario allanar el camino para nuevas elecciones.

Chrupalla: Obedecer al deseo del votante

Tino Chrupalla, coportavoz de la AfD, también ve un "claro respaldo del votante" para la participación de la AfD en el gobierno después de las elecciones estatales. El deseo del votante debe ser "cumplido", dijo en WDR 5. Su partido está "abierto a las discusiones", aseguró. "Hablaré con cualquiera que tenga el bien de Turingia o Sajonia en mente".

Donde hay superposición con otros partidos, "habrá que ver al final", dijo Chrupalla. Reconoció que la CDU ha tendido recientemente hacia la postura de la AfD en temas como la seguridad de las fronteras y las expulsiones. En política social, Chrupalla ve algunas superposiciones con el BWS. Mencionó preocupaciones como la escasez de maestros y si los refugiados ucranianos deben seguir recibiendo prestaciones sociales.

La AfD, a menudo percibida como de extrema derecha, logró sus mejores resultados electorales en las elecciones estatales de Turingia y Sajonia. En Turingia, el partido emergió como la fuerza más fuerte con el 32,8%, un aumento del 9,4% en comparación con las elecciones de 2019. En Sajonia, la AfD quedó en segundo lugar con el 30,6%, solo por detrás de la CDU. Tanto las ramas estatales de la AfD en Turingia como en Sajonia son etiquetadas como securely right-wing extremist por la protección constitucional. Tanto la CDU como el BWS han rechazado asociarse con la AfD.

