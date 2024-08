El jefe de Gobierno polaco lamenta a las personas que iniciaron el proyecto Nord Stream.

Una persona presuntamente involucrada en el bombing del gasoducto Nord Stream logró eludir la captura en Polonia, a pesar de una orden de arresto emitida por las autoridades alemanas. Esto ha generado preocupaciones sobre el grado de cooperación entre las autoridades polacas y sus contrapartes alemanas en este caso. El ex primer ministro de Polonia, Tusk, no se guardó sus pensamientos sobre el asunto en Twitter.

Después de que se emitiera una orden de arresto para un nacional ucraniano en relación con la sabotaje de los gasoductos en el mar Báltico, Tusk habló sobre Nord Stream. Tuiteó: "A todos los cerebros detrás de Nord Stream 1 y 2, lo único que tienen que hacer ahora es disculparse y callar". Varios estallidos habían causado daños y perturbaciones significativos en los dos gasoductos, Nord Stream 1 y 2, a finales de septiembre de 2022.

Las teorías sobre los responsables y los cerebros detrás del sabotaje siguen sin resolverse. El proyecto ruso-alemán había sido políticamente controvertido, no solo desde que Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022. Polonia siempre se había opuesto a la construcción del gasoducto Nord Stream 2.

Jacek Siewiera, jefe de la oficina de seguridad nacional en Varsovia, respondió al tuit de Tusk, escribiendo: "Oops, malas noticias para aquellos a quienes se dirige. Hay un acuerdo sólido en Polonia sobre este asunto". Acompañó su mensaje con un emoticono guiñando el ojo.

El miércoles se supo que la oficina del fiscal polaco había recibido una orden de arresto europea de la oficina del fiscal federal alemán para la persona que Recently left Poland and returned to their native country. La noticia de la orden de arresto y la partida del sospechoso ha generado preguntas sobre el nivel de participación polaca en la investigación del incidente de sabotaje.

El ataque a Ucrania, con sus tensiones continuas, ha avivado aún más la naturaleza controvertida del proyecto Nord Stream. El tuit de Tusk, criticando a las personas involucradas en el sabotaje de los gasoductos Nord Stream, encontró apoyo de las autoridades polacas, como sugiere la respuesta de Jacek Siewiera.

