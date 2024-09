El jefe de Estado mexicano culpa a Estados Unidos en parte por el aumento de la violencia en Sinaloa.

Durante una conferencia de prensa ayer, el presidente López Obrador sugirió que EE. UU. tuvo un papel en avivar la hostilidad entre facciones dentro del cártel de Sinaloa después del arresto de dos líderes del cártel en EE. UU.

El 25 de julio, el cofundador del cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, fue arrestado junto con Joaquín Guzmán López, hijo del famoso capo de la droga "El Chapo" Guzmán. Los dos fueron arrestados después de aterrizar cerca de El Paso, Texas en un pequeño avión.

Zambada más tarde alegó que había sido "emboscado" y "secuestrado" por Guzmán López, y luego entregado a las autoridades de EE. UU. Relató el incidente en una declaración emitida por su abogado en agosto, stating, "Un grupo de hombres me atacó, me derribó al suelo y me cubrió la cabeza con una capucha de color oscuro. Me ataron, me pusieron esposas y me obligaron a subir a la parte trasera de una camioneta. Me llevaron a una pista de aterrizaje y luego me obligaron a subir a un avión privado con destino a EE. UU."

El móvil detrás de la entrega de Guzmán López a las autoridades de EE. UU. y su posterior transporte de Zambada sigue sin estar claro.

El presidente López Obrador acusó al Departamento de Justicia de EE. UU. de tener "acuerdos" con un grupo criminal organizado que llevó al arresto de Zambada, refiriéndose a la operación como un secuestro. CNN ha contactado al Departamento de Justicia de EE. UU. para obtener comentarios sobre las acusaciones del presidente.

En respuesta, el embajador de EE. UU. en México, Ken Salazar, negó cualquier participación de Washington en el arresto de Zambada, stating, "No fue un avión de EE. UU., no fue un piloto de EE. UU., no fueron nuestros agentes ni nuestra gente en México. Esto fue una operación entre los cárteles, donde uno entregó a otro."

En los días siguientes a los arrestos, estallaron violentos enfrentamientos en Sinaloa entre lo que las autoridades mexicanas llaman facciones rivales leales a Zambada y las lideradas por otros hijos de "El Chapo". Al menos 49 personas han muerto desde el 9 de septiembre, según las cifras oficiales. Se han encontrado numerosos casos de cuerpos con heridas de bala en las calles, en las carreteras y en various locations across Sinaloa.

El gobernador Rubén Rocha Moya tuvo que suspender las celebraciones del Día de la Independencia la semana pasada y cancelar las clases en todos los niveles durante dos días debido a la violencia creciente.

"En Sinaloa, no había la violencia que hay ahora", stated López Obrador durante la conferencia de prensa. Sin embargo, negó que la situación en el estado esté completamente fuera de control, insistiendo en que las autoridades mexicanas la están manejando.

"No, estamos allí, pero hemos tenido que tomar medidas especiales y mover elementos de las Fuerzas Armadas. También hemos perdido oficiales que han sido asesinados debido a esta situación especial, extraordinaria", explicó López Obrador.

El secretario de Defensa, Luis Cresencio Sandoval, confirmó que al menos dos soldados habían muerto la semana pasada durante la violencia en Sinaloa.

Los arrestos de Zambada y Guzmán López en EE. UU. han encendido tensiones entre las facciones dentro del cártel de Sinaloa a lo largo de las Américas. Además, el mundo está observando de cerca la violencia creciente en Sinaloa y las implicaciones internacionales de estos incidentes.

