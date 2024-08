Elecciones nacionales upcoming en Alemania 2025 - El jefe de CSU Markus Söder declara: "No me alineo con los colores negro y verde".

El líder de la CSU, Markus Söder, está decidido a vetar una coalición negra-verde a nivel federal después de las elecciones al Bundestag de 2025. Su postura requiere el respaldo de su partido, que, según aseguró a ARD en una entrevista de verano, no se le concederá. Esta postura contrasta con el presidente del CDU, Friedrich Merz, que aboga por mantener todas las opciones potenciales después de una posible victoria en las próximas elecciones al Bundestag.

Söder se opone a la coalición negra-verde

"Pueden contar con ello, la negra-verde no prosperará conmigo", afirmó Söder. Los Verdes parecen no entender que la Unión incluye tanto a la CDU como a la CSU. Como líder de la CSU, también descarta la posibilidad de una coalición con los Verdes. "No pasa nada sin nosotros", enfatizó Söder.

Antes de las últimas elecciones al Bundestag, el Ministro-Presidente de Baviera había abogado por una alianza negra-verde que "podría proporcionar tanto seguridad como motivación". Así lo expresó a Der Spiegel, stating: "Creo que la negra-verde tendría un gran atractivo porque ambas fuerzas políticas se preocupan por los grandes problemas de nuestro tiempo, como conciliar ecología y economía". La conclusión de Söder en ese momento: "Ese sería actualmente la propuesta política más intrigante".

Atribuye su cambio de política al hecho de que los Verdes se han disqualificado a sí mismos del gobierno debido a su comportamiento dentro de la coalición semáforo.

