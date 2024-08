- El jefe de Bayer, Carro, se disculpa por criticar a Eberl.

El CEO de Bayer Leverkusen, Fernando Carro, criticó duramente a Bayern Munich en un movimiento inusual por el juego de póker que involucra a su jugador de fútbol nacional Jonathan Tah, y luego se disculpó rápidamente. "Soy una persona emocional. Las declaraciones sobre Max Eberl se hicieron en un intercambio informal con aficionados de Bayer 04. Que fueron recogidas y multiplicadas de esta forma no era intención. Pero no cambia el hecho de que me disculpo por la declaración", le dijo Carro a "Bild".

Previamente, "Kicker" informó que Carro había dicho sobre el director deportivo de Bayern, Eberl, en una reunión de aficionados en el BayArena el martes por la noche: "Bueno, no pienso nada de Max Eberl, absolutamente nada. Y no negociaría con él".

El fondo de esto es el estancamiento a largo plazo en torno a Tah. El defensa central de 28 años, cuyo contrato con los dobles ganadores expirará en el verano de 2025, aún entrena en Leverkusen. Se dice que hay un acuerdo casi completo entre los clubes en las modalidades y la tarifa de transferencia de 25 millones de euros más bonos.

La única condición: Bayern Munich debe vender a un jugador antes. A pesar de que las transferencias de Matthijs de Ligt y Noussair Mazraoui a Manchester United por un total de alrededor de 60 millones de euros se han confirmado oficialmente, los campeones récord no parecen estar impulsando el compromiso de Tah.

Esto es una situación difícil para Bayer. Carro ya había dicho a "Bild" hace unos días: "Tenemos que tener un ojo en las modalidades de una transferencia y el tiempo. No queda mucho tiempo para eso, porque también tenemos que poder reaccionar".

