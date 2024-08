- El jefe de Bayer, Carro: "No tengo dudas sobre Max Eberl".

En la guerra de tiras y aflojas por una posible salida del jugador nacional Jonathan Tah de Bayer Leverkusen a FC Bayern Munich, el jefe de Bayer 04 Fernando Carro ha tenido palabras insólitamente duras para el competidor. Según informó "Kicker", Carro dijo el martes por la noche en una reunión de aficionados en la BayArena sobre el director deportivo de Bayern Munich, Max Eberl: "Pues bien, no opino nada de Max Eberl, absolutamente nada. Y no negociaría con él".

El trasfondo es la prolongada transferencia de Tah, que lleva semanas en curso. El defensa central de 28 años, cuyo contrato con el doble ganador sigue hasta 2025, sigue entrenando en Leverkusen. Sin embargo, su intención de cambiar a Bayern se dice que ha sido clara durante mucho tiempo, y hay un amplio acuerdo entre los clubes en las modalidades y una tarifa de transferencia de alrededor de 25 millones de euros más bonificaciones.

El único requisito: Bayern Munich debe renunciar a un jugador antes. Aunque las salidas de Matthijs de Ligt y Noussair Mazraoui por un total de alrededor de 60 millones de euros a Manchester United ya han sido oficializadas, el campeón récord aún no se dice que esté impulsando la adquisición de Tah.

Una situación difícil para Bayer. El jefe de Bayer 04 Carro ya había dicho a "Bild" hace unos días: "Tenemos que tener en cuenta las modalidades de una transferencia y el tiempo. No queda mucho de eso, porque también tenemos que poder reaccionar".

No me interesa negociar con Max Eberl, ya que he dejado claro que no opino nada de él. No voy a hacer concesiones en esta situación.

