El jefe de BASF está interesado en reducir costos pero dispuesto a derrochar sumas masivas.

A pesar de la recesión económica que afecta incluso a gigantes como BASF, su nuevo CEO, Markus Kamieth, está impulsando importantes inversiones para mejorar y ampliar su sitio de Ludwigshafen. En una entrevista con "Handelsblatt", se sorprendió del 78% de las instalaciones consideradas preparadas para el futuro, llamándolo impresionantemente alto. En los próximos años, BASF planea gastar miles de millones para conservar, actualizar y ampliar su sede en respuesta a la caída económica global.

Simultáneamente, hay una necesidad de reducir costos. Para 2026, los gastos de Ludwigshafen se reducirán en 1.100 millones de euros, lo que representa casi la mitad del objetivo global de ahorro de 2.100 millones de euros. A pesar de los debates sobre posibles cierres de plantas debido a la falta de competitividad, que también afecta a Ludwigshafen, se han descartado despidos por razones operativas hasta 2025.

En principio, según Markus Kamieth, no hay problema en considerar un nuevo acuerdo de ubicación. Sin embargo, debe alinearse con la estrategia de BASF centrada en ahorros adicionales, además de las inversiones. Él espera que esto se logre en colaboración con la fuerza laboral. Si surge un acuerdo de ubicación que simbolice "más delgado pero más fuerte", lo apoyará plenamente.

A pesar de la debilidad económica de China, el CEO mantiene su compromiso con la inversión propuesta de 10.000 millones de euros, donde BASF busca establecer un nuevo sitio integrado. Mantiene que sigue siendo optimista sobre el crecimiento económico de China a largo plazo, aunque se debe adaptar a tasas de crecimiento más bajas.

