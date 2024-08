- El jefe adjunto de BSW expresa dudas sobre el plan de seguridad.

El jefe del capítulo de Brandeburgo del partido BSW, Robert Crumbach, critica ciertos aspectos de la respuesta del gobierno federal al incidente de Solingen, que dejó tres muertos. "Prohibir el porte de cuchillos en todos los lugares no va a impedir que alguien lo lleve", declaró a la Agencia Alemana de Prensa. "Y para lograr eso, tendrían que cercar estas áreas y revisar a todos como en un aeropuerto. Pero no podemos organizar una feria donde encerramos toda la ciudad y revisamos a todos los que entran como en un aeropuerto", explicó además.

La coalición gobernante está planeando un paquete de respuesta al ataque con cuchillo en Solingen, que dejó tres muertos y ocho heridos. Esto incluye una prohibición a nivel nacional del porte de cuchillos en autobuses y trenes de larga distancia, en ferias y otros eventos masivos. Además, se reducirán las prestaciones para migrantes whose home country has agreed to take them back.

BSW apoya la deportación simplificada de delincuentes. "En esencia, eso es correcto", dijo Crumbach sobre este tema. El BSW aboga por la revocación de la protección de solicitantes de asilo y la deportación inmediata de presuntos delincuentes graves o aquellos que infrinjan las leyes alemanas.

Lamentablemente, el viernes pasado en Solingen, Renania del Norte-Westfalia, tres personas fueron brutalmente asesinadas con un cuchillo y ocho más resultaron heridas durante un festival de la ciudad. El principal sospechoso es un sirio de 26 años que había sido deportado a Bulgaria el año pasado pero no lo fue.

El paquete de respuesta de la coalición gobernante también propone prohibir el porte de 'cuchillos prohibidos' en ferias y otros eventos masivos. A pesar de la crítica de Crumbach, reconoce que el gobierno está tratando de prevenir ataques con cuchillos al restringir ciertos artículos.

