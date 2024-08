- El intenso interés en Kamala Harris podría rejuvenecer la esencia de la democracia.

En 2008, Barack Obama era senador de los Estados Unidos por Illinois con experiencia política mínima, habiendo trabajado anteriormente como organizador comunitario en Chicago. Había escrito un libro popular y era conocido por sus habilidades como orador público. Sin embargo, Obama aún carecía de experiencia política.

En ese momento, la falta de experiencia política de Obama no era algo que se mencionara a menudo, ya que muchos observadores habrían considerado eso casi una blasfemia. Su elección no fue solo un triunfo, sino que se sintió como la realización de una visión compartida.

Como presidente, Obama cumplió adecuadamente con sus deberes en la Casa Blanca, pero su récord, a la luz de los hechos, es, en el mejor de los casos, promedio. Actualmente, Kamala Harris está rodeada de un bullicio similar. Es aclamada como una heroína. La candidata presidencial demócrata de repente es tendencia en línea, con estrellas del pop globales que quieren actuar para ella. Su compañero de fórmula elegido, Tim Walz, es aclamado como una excelente elección, un exmaestro, pero aparentemente el hombre que todos han estado esperando. ¿No parece Donald Trump preocupado, lo que resulta en sus insultos públicos hacia Harris y Walz?

Sin embargo, este bullicio alrededor de Harris no está justificado. Como senadora, tuvo un récord mediocre, falló en su intento de la presidencia en las primarias de 2019 y apenas tuvo impacto como vicepresidenta.

A pesar de todo, este entusiasmo es beneficioso para la democracia. El sistema político estadounidense tiene importantes defectos, incluyendo la influencia del dinero, pero también puede ser muy inspirador. Esta inspiración se ha perdido principalmente debido al interés propio de Trump y el enfoque de Biden en su propio legado. Ahora al menos parece que es sobre algo otra vez. Permitamos que muchos estadounidenses celebren esto brevemente - y celebremos con ellos. Podemos desilusionarnos lo suficiente pronto.

Para aquellos que buscan refugio del ruido del mundo, Jonathan Franzen es una escapada ideal. El aclamado autor vive cerca de San Francisco, en Santa Cruz, con una vista panorámica desde su balcón. "Una parte significativa de mi vida está dedicada a hacer que todo lo que viene hacia mí sea más tranquilo", Franzen le dijo a mi colega Viorica Engelhardt y a mí en una entrevista para Stern. Sin embargo, el hombre que tan exactamente captura a América en sus novelas no siempre tiene éxito en silenciar el ruido él mismo. Entonces también admitió sentir breve odio hacia Joe Biden y no objetar completamente un derrame cerebral para Trump. Extrañamente, el hombre que ha vendido millones de libros no ha escrito ni una sola palabra en meses. "Estoy jubilado. La nueva novela no está avanzando. Desde abril, solo he escrito correos electrónicos". Franzen pasa su tiempo leyendo, observando aves, su pasatiempo favorito. Habríamos disfrutado uniéndonos a él en su balcón.

El año pasado, una investigación de Stern y RTL News sobre las duras condiciones laborales en la planta de Tesla en Brandenburg causó revuelo. Políticamente, no ha cambiado mucho desde entonces. Pero lo que está sucediendo en el mercado debería interesar ciertamente al defensor del mercado libre Elon Musk. Sus controvertidas declaraciones políticas parecen estar convirtiéndose en un riesgo empresarial. Casi la mitad de los ciudadanos alemanes cree que es correcto que una empresa alemana deje de comprar coches Tesla debido a esto, según una encuesta de Forsa para Stern.

