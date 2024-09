El intenso incendio forestal en el sur de California genera su propio sistema climático a medida que se expande, lo que provoca evacuaciones obligatorias.

El incendio Line, iniciado aproximadamente hace 53 horas en el Condado de San Bernardino, ha arrasado más de 17,237 acres – un aumento desde aproximadamente 7,000 acres en pocas horas antes.

Según el Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino, alrededor de 4,800 residencias en las regiones de Running Springs y Arrowbear Lake fueron sometidas a órdenes de evacuación para el sábado por la tarde. Se ordenaron evacuaciones adicionales en Highland, afectando a cientos más de hogares.

El control del incendio remained at an abysmal 0% on Saturday evening. The blaze was first detected at the San Bernardino Mountains' base close to Natural Parkland Trailhead towards the end of Thursday evening, as per fire authorities.

El incendio ha posteriormente generado sus propios fenómenos meteorológicos en forma de nubes pirocumulonimbus. Estas nubes generan vientos impredecibles que ayudan a la propagación del fuego, contribuyendo a su rápido crecimiento.

Bajo las circunstancias adecuadas, estas nubes pueden inducir rayos y lluvia, conocidas como nubes pirocumulonimbus. Estas nubes pueden superar alturas de 50,000 pies y crear sus propios sistemas de tormentas.

El Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino emitió notificaciones de evacuación precautorias para numerosas localidades y ofreció servicios de refugio para animales y ganado que necesitan evacuación.

A medida que las condiciones del fuego empeoraban, el departamento amplió las órdenes de evacuación para algunas áreas adyacentes para el sábado por la tarde, como se anunció en X, anteriormente conocido como Twitter.

La Cruz Roja Americana estableció un refugio de evacuación en una iglesia cercana para los residentes que escapaban el sábado.

Numerosas entidades de la región circundante, como Cal Fire, el Servicio Forestal de EE. UU. - Bosque Nacional de San Bernardino, el Departamento de Bomberos del Condado de San Bernardino y el Sheriff del Condado de San Bernardino, están manejando conjuntamente el incendio.

El incendio Line expandió su alcance más de 14 veces en poco más de 30 horas, pasando de aproximadamente 1,180 acres a las 5 p.m. PT del viernes a su tamaño actual para el sábado por la noche.

La región se vio aún más afectada cuando dos terremotos golpearon cerca de Ontario, California, en un intervalo de 30 minutos. El primer terremoto se registró con una magnitud de 3.5 a las 10 a.m. hora local, mientras que el segundo terremoto registró una magnitud de 3.9, según los datos del USGS. Los residentes tan lejos como Los Ángeles sintieron el terremoto del sábado por la mañana, informó el USGS.

Mientras tanto, en el vecino estado de Nevada, el incendio Davis - descrito como un incendio altamente peligroso impulsado por el viento - había arrasado alrededor de 1,500 acres para el sábado por la tarde y había destruido al menos seis estructuras, según el Truckee Meadows Fire and Rescue, compartido en X.

A medida que la región occidental continúa sufriendo alertas de calor durante el fin de semana, las temperaturas en el sur de California fluctuaron entre 95° y 105° F, lo que representa una

