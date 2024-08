- El intenso calor de Kuwait: La existencia se desvanece más allá de las puertas

When Ali Habib can no longer endure temperatures hovering around 50 grados Celsius, se levanta de su silla bajo un refugio solar en una esquina de la calle abrasadora, entra a su automóvil y enciende el aire acondicionado por un momento. Habib, que vende semillas de girasol a los conductores aquí durante más de 12 horas al día, está familiarizado con la dureza de un verano así en el intenso calor. Kuwait irradia calor como un horno. Respirar es laborioso, la piel y el cabello se calientan en minutos. Aquellos con tiempo libre se quedan adentro durante el día si no tienen que hacerlo.

Kuwait, atrapado entre Arabia Saudita e Iraq, presagia la experiencia de la vida bajo el cambio climático. En las regioneswhose habitabilidad se vuelve insoportable debido al calor extremo, la vida diaria ocurre predominantemente dentro de cuatro paredes. La predicción es que la temperatura aumentará en hasta 2.5 grados Celsius en los próximos 50 a 75 años, lo que podría hacer que grandes secciones del país sean inhóspitas para la existencia humana, según "Kuwait Times", citando datos de la autoridad ambiental. Según un estudio de Harvard, podría haber 13 fallecimientos por cada 100 debido al cambio climático.

"Es como si no hubiera mundo exterior"

Muchos locales acaudalados rara vez salen de sus hogares y oficinas climatizados en el verano, prefiriendo en su lugar viajar en vehículos climatizados a centros comerciales, tiendas o restaurantes climatizados. "Es casi como si no hubiera mundo exterior", remarked Sharifa al-Shaalan, una arquitecta con sede en Kuwait, a "The Guardian".

En Mitribah, fuera de Kuwait City, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) registró la tercera temperatura más alta del mundo de 53.9 grados en 2016. Solo la Valle de la Muerte, California (56.7 grados - 1913) y Kebili, Túnez (55.0 grados - 1931) fueron más calientes. La OMM mantiene estas cifras hasta que surge evidencia sólida en contrario. Kuwait superó la marca de 50 grados este año en mayo, marcando la ocurrencia más temprana en décadas.

"Vengo aquí todos los días alrededor de la mitad de las seis o siete", dice un hombre de 50 años que hace footing en "The Avenues", un complejo de compras y comidas climatizado. El aire frío sale por las ventilaciones y la nariz moquea. Debajo de un techo de vidrio, vuelan pájaros. "Siente como si estuvieras afuera corriendo", bromeó un entusiasta neozelandés. Algunos centros comerciales incluso ofrecen pistas para caminar y correr en los pisos superiores.

Peces descompuestos y palmeras muriendo

Afuera, donde el sol continúa su asalto implacable, el estrés por calor en los animales y las plantas es palpable. Un periodista local notó que los gatos callejeros a menudo sufren insolación en el verano y son llevados con frecuencia a clínicas veterinarias. Los pájaros a menudo sucumben a la insolación en los techos porque no pueden encontrar sombra o agua. Los peces muertos han llegado a la orilla varias veces, presumiblemente debido a la falta de oxígeno en el agua de la bahía caliente.

En la promenade costera de Kuwait, las palomas se agrupan en la sombra de una palmera. Los árboles que bordean la acera se marchitan debido al calor, incluso aquellos que son resistentes a él, parecen secos en el costado de la carretera, su follaje marchito.

Doctor: Temperaturas por encima de 40 grados durante largos períodos pueden ser letales

En la humedad extrema, como la de la costa de Kuwait, el cuerpo ya no puede enfriarse a través del sudor, dice la Dra. Andrea Nakoinz de la Alianza Alemana sobre el Cambio Climático y la Salud. El sudor ya no se evapora de la piel, lo que normalmente serviría como un mecanismo de enfriamiento. "En tales casos, las temperaturas por encima de 40 grados durante largos períodos pueden ser fatales".

Los edificios climatizados que consumen grandes cantidades de energía no son una solución ideal, dice Nakoinz. El aire seco de los aire acondicionados puede irritar el sistema respiratorio, lo que lo hace más susceptible a las infecciones. La exposición a largo plazo a entornos climatizados puede causar colapso circulatorio en aquellos con afecciones preexistentes, agrega.

La situación de Kuwait gira en torno al petróleo, que se descubrió en 1938. Los ingresos de las exportaciones de petróleo -Kuwait tiene algunas de las mayores reservas de petróleo del mundo- impulsaron el crecimiento, los rascacielos y las autopistas. Simultáneamente, el estado y sus ciudadanos han desarrollado una dependencia de este recurso, que el mundo debe reducir si quiere mitigar los efectos del cambio climático, como el calor intenso. Para 2030, Kuwait espera obtener el 15 por ciento de su energía de fuentes renovables, pero la participación era solo del 0,2 por ciento en 2019, según la Agencia Internacional de Energía (AIE). Kuwait presenta una de las tasas más altas de consumo de electricidad del mundo, y sigue aumentando.

"El petróleo nos mantiene móviles" y "alimenta nuestro mundo", se lee en una placa en un museo cerca del mayor campo petrolero, Burgan. "Nuestro petróleo" es reverenciado como "nuestro pueblo", "nuestro mundo" y "nuestro futuro". El petróleo simboliza el progreso; es una cuestión de orgullo nacional, no una sustancia perjudicial para el medio ambiente como lo ven los activistas ambientales en Europa. En la tienda del museo de Kuwait, hay un muñeco de barril de petróleo riendo con un casco duro y overoles azules en tallas para niños.

Paseantes errantes en los cruces se protegen con paraguas y bufandas que apenas cubren sus rostros, resguardándose del sol abrasador y la smog. La mayoría de las playas siguen desiertas, solo un puñado de personajes resistentes disfrutan del sol de mediodía o meten los pies en las olas refrescantes.

La gravedad del cambio climático afecta primero a los segments marginados de la sociedad. En las inmediaciones de Chaitan se observan trabajadores indios o Sri Lankeses mezclando cemento y colocando tuberías. Se prohíbe el trabajo al aire libre entre las 11 am y las 4 pm durante el verano debido al calor. Esta gran parte de la población de Kuwait (aproximadamente dos tercios) que son trabajadores migratorios extranjeros, están en alto riesgo de enfermedades relacionadas con el calor, según las observaciones de la Organización Mundial de la Salud.

En el mercado de pescado bullicioso, arrastrando el día de captura, egipcios trabajan a una temperatura escalofriante de 48 grados Celsius. "¿Qué puedo hacer?" se pregunta Hamid Mohammed Issa, un veterano de 42 años en Kuwait. Gotas de sudor caen por su frente como una cascada. "Tengo que proveerme a mí mismo."

A pesar del calor abrumador, Ali Habib revisa el pronóstico del tiempo todos los días para planificar su venta de semillas de girasol durante las horas abrasadoras. El clima veraniego severo en Kuwait a menudo lleva a advertencias meteorológicas, instando a la gente a quedarse adentro y evitar la luz solar directa.

