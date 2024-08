- El intelectual Sr. Birofio: Desvelando la perspectiva del hombre italo a través de su caravana

El 14º día en el campamento de la selva, Mola Adebisi mencionó que Gigi Birofio podría ser más astuto de lo que parece.

"Gigi ha convencido a todos de que es completamente inofensivo", afirmó el ex presentador de Viva. "Ha demostrado una extraordinaria cantidad de conciencia emocional", señaló Adebisi. Inicialmente, Birofio era conocido por su comportamiento infantil, siempre eructando, presumiendo de sus conquistas y haciendo constantly chistes. Las mujeres del campamento veían a los hombres como su principal competencia, pero Birofio parecía ser una excepción. Al principio, nadie lo tomó en serio.

Leyenda del campamento de la selva: Gigi Birofio ve a través de Vito Schmitz

"Ahí tienes a un chico de 25 años que está en forma", señaló Adebisi en el 14º día. No entendía por qué Birofio era tan subestimado. Sea cual sea la estrategia que Birofio tenga y esté jugando al payaso, solo él lo sabe. Pero el alemán-italiano ha visto a través de sus compañeros de campamento mejor que nadie. Vito Schmitz, en particular, sintió la furia de Birofio. Mientras que la mayoría en el campamento creía en la imagen auto-creada de Schmitz como un versátil hombre para todo, Birofio tenía dudas sobre su autenticidad.

"Me gusta Vito, es un buen tipo. Pero lo que Vito me dice, se lo dice a todos. 'Eres como un hijo, eres como una tía, eres mi abuela, estás en mi corazón'", dijo Birofio en el teléfono de la selva. "Pero se lo dice a todos. No funciona conmigo", señaló. Birofio también no le gustaba la fanfarronería de Schmitz. "Si alguien realmente tiene tanto dinero, lo mantiene en secreto", dijo claramente.

Incluso la presentación temprana de Schmitz de sí mismo como el posible ganador del show no sentó bien con Birofio. "Creo que Vito está demasiado seguro de que va a ganar. Pero ha olvidado que yo también estoy aquí", dijo. Durante 13 días, Schmitz hizo todo lo posible para fomentar la imagen del fuerte y desinteresado padre del campamento que haría cualquier cosa por sus compañeros de campamento. Birofio fue el primero en ver a través de Schmitz y sus tácticas. Pero no es solo su juicio sobre el músico lo que sugiere que hay más detrás de la fachada de Schmitz.

Gigi Birofio: No subestimes a Lisa

También es fascinante cómo Birofio ve a su compañera de campamento Lisa. Mientras que sus compañeros de campamento a menudo la critican por dormir demasiado durante el día, él ve más en la influencer de Múnich. Piensa que es mucho más fuerte de lo que otros imaginan. Si un tigre apareciera en la prueba de la selva, el tigre huiría al ver a Lisa, dijo. Y de hecho, hasta ahora, Lisa ha demostrado ser determinada y fuerte en todas las pruebas, convirtiéndose en una favorita entre los marginados (excepto Gigi).

Durante diversas discusiones en el campamento de la selva, Gigi a menudo dio en el clavo. Cuando el tema se centró en los roles de género y la crianza de los hijos, dijo en el teléfono de la selva: "Lo más importante, chicos, es simplemente dar amor. Eso es todo, eso es todo lo que necesita un niño". Después de que los comentarios de Mola Adebisi sobre la emancipación y la distribución de roles causaran revuelo, Birofio resumió cómo era en su propia familia.

Mientras su padre trabajaba y luego se relajaba en el sofá, su madre, además de su trabajo remunerado, manejaba las tareas del hogar y la crianza de los hijos. Una mujer es "simplement

