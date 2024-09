El Instituto de Economía Global de Kiel expresa con cautela que el gasto en el ejército de Alemania es significativamente insuficiente.

Según expertos, la inversión federal en defensa se considera "totalmente insuficiente" a la luz de la amenaza rusa. El Instituto Kiel para la Economía Mundial explica que "a pesar del discurso de los puntos de inflexión, la brecha entre las capacidades militares de Alemania y Rusia está aumentando más". Exigen un presupuesto de defensa permanente de al menos 100 mil millones de euros. Según el autor del estudio, Guntram Wolff, "Rusia se está transformando en un riesgo de seguridad más significativo para la OTAN. Al mismo tiempo, estamos avanzando lentamente en la construcción de las medidas disuasorias necesarias". Actualmente, el gobierno apenas puede reemplazar las armas que se envían a Ucrania, y las existencias de sistemas de defensa aérea y obuses de artillería se han reducido significativamente.

12:25 "Distancia clara" entre Putin y Lavrov

Ukraine ha instado repetidamente a la UE y EE. UU. a autorizar el uso de armas en territorio ruso. Ahora, los Países Bajos lo han permitido, incluyendo aviones de combate prometidos.

12:59 Rusia afirma la captura de cuatro pueblos más en Donetsk

Las fuerzas rusas afirman haber capturado cuatro pueblos adicionales en la región de Donetsk, en el este de Ucrania. El Grupo de Fuerzas del Sur capturó Krasnohoriwka y Hryhoriwka, el Grupo del Este Wodiane, y el Grupo Central Halyzynivka, según informó el Ministerio de Defensa ruso. Sin embargo, estas afirmaciones no pueden ser verificadas de forma independiente. Los observadores militares ucranianos marcan al menos tres de los pueblos afectados -excepto Hryhoriwka- como ocupados. Ucrania está bajo una intensa presión en el frente este.

12:20 Moscú reconoce solo un socio negociador

Una conferencia de paz se llevó a cabo en Suiza sin Rusia en junio. Ahora, el Canciller Olaf Scholz ha demostrado su disposición a negociar con el Presidente ruso Vladimir Putin. Sin embargo, la reacción del Kremlin es incierta. El Ministro de Relaciones Exteriores Sergei Lavrov mantiene una postura diplomática, pero no con Europa, según el corresponsal de ntv Rainer Munz.

11:50 Kyiv: Rusia emplea cada vez más armas químicas

Las autoridades ucranianas advierten que las tropas rusas en Ucrania están empleando cada vez más armas químicas. El Comando de las Fuerzas Armadas ucranianas escribe en Facebook que las fuerzas rusas utilizaron municiones que contienen sustancias peligrosas y agentes químicos de guerra 447 veces en agosto solo, y 4.035 veces entre el 15 de febrero de 2023 y el 24 de agosto de 2024. El Comando de las Fuerzas Armadas ucranianas también afirma que las tropas del Kremlin están entregando municiones que contienen agentes químicos prohibidos y utilizando compuestos químicos no identificados. Además, afirman: "Rusia está violando las reglas de la guerra y ignorando los normes y compromisos bajo la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, Producción, Almacenamiento y Uso de Armas Químicas y sobre su Destrucción".

11:19 Oficina del Presidente en Kyiv: Permisible atacar depósitos de armas rusas

El jefe de la Oficina del Presidente ucraniano enfatiza la demanda de su país a sus aliados occidentales para autorizar el uso de sus armas contra objetivos en territorio ruso. Andrij Jermak afirma que la capacidad de atacar depósitos de misiles rusos es crucial. "La defensa no es una escalada", escribe Jermak en Telegram. Los países occidentales son reacios a autorizar el uso de armas que han suministrado a Ucrania en territorio ruso, citando preocupaciones sobre ser arrastrados al conflicto.

10:53 Lesiones y daños - Rusia ataca con decenas de drones y dos misiles

Al menos tres personas resultaron heridas y edificios fueron dañados e incendiados en Ucrania debido a los ataques con drones y misiles rusos, según las autoridades locales. La defensa aérea derribó 38 de 46 drones sobre 13 regiones, informó la fuerza aérea en Telegram. Rusia también utilizó dos misiles, targeting power plants in eight Ukrainian regions, the energy ministry in Kyiv reports, causing disturbances to high-voltage lines and transformer stations.

10:27 Fin de la imagen de modelo a seguir: la ombudsperson de derechos de los niños de Putin se casa con un oligarca

Maria Lwowa-Belova, la ombudsperson de derechos de los niños de Rusia, una vez fue vista como encarnando a la mujer rusa. Casada con un sacerdote ortodoxo desde 2003, hablaron sobre valores conservadores, fe cristiana y sus experiencias criando a muchos hijos en medios de propaganda. También enfrentó una acusación por la Corte Penal Internacional en 2023 junto con el líder del Kremlin, Vladimir Putin, por la deportación ilegal de niños de Ucrania. Sin embargo, su matrimonio tradicional y su esposo sacerdote parecen cosa del pasado, ya que el portal independiente Verstka informes que se casó con el oligarca Konstantin Malofeev este fin de semana, con quien había estado en una relación. Esta relación sigue siendo ortodoxa, ya que Malofeev es el fundador del canal de televisión cristiano Tsargrad TV, respaldado por el Kremlin, y un defensor acérrimo de la monarquía y la guerra rusa.

09:59 Rusia reporta oleada de ataques ucranianos

Una mujer muerta en un ataque con drones ucranianos en Moscú, según el gobernador de la región. Videos muestran explosiones en áreas residenciales. Los informes rusos también afirman que se interceptaron 144 drones.

09:10 Incidentes trágicos en el oleoducto de Orenburg

Dos almas se han ido tras un incendio en un oleoducto en la región rusa de Orenburg. Esta información fue compartida por la agencia de noticias TASS. La causa del incendio sigue sin conocerse, y el momento exacto de su inicio sigue sin estar claro. Los rumores sobre el incidente comenzaron a circular en ciertos canales de Telegram rusos el lunes.

08:43 No negociaciones del lado ruso

Rusia se niega a negociar con Ucrania hasta que sus tropas abandonen los territorios rusos, según informó la agencia de noticias TASS, citando al secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Sergei Shoigu. Previamente, el portavoz del Kremlin, Peskov, había expresado una perspectiva similar.

08:14 Vuelos Reanudados en los Aeropuertos de MoscúLos aeropuertos de Moscú Domodedovo, Sheremetyevo y Vnukovo han reanudado sus operaciones, según anunció la autoridad de aviación rusa Rosaviatsiya a través de Telegram. La interrupción de los vuelos se debió a los ataques con drones ucranianos en la región de Moscú.

07:43 Scholz Establece Requisitos para la Participación de Rusia en las Conversaciones de PazEl canciller alemán Olaf Scholz ha vinculado la posible participación de Rusia en una conferencia de paz sobre Ucrania a condiciones específicas. En un evento del SPD el lunes por la noche, subrayó la necesidad de explorar una estrategia de salida del conflicto junto con el respaldo militar necesario para Ucrania contra su agresor, Rusia. Apoya una conferencia de paz adicional, con la participación de Rusia, pero subrayó que esto no sería factible si el presidente ruso continúa instigando más agresión. "Necesitamos claridad, determinación y valor en esta situación para garantizar la paz y la seguridad en Europa", dijo Scholz.

07:18 Fico Acusa al Ejército Ucraniano de Fascismo - Kyiv ReaccionaUcrania ha quedado impactada por las acusaciones del primer ministro pro-ruso de Eslovaquia, Robert Fico. Reuters informó que Fico instó a Kyiv a tomar medidas para purgar su ejército de "fascismo". En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores ucraniano declaró: "Los soldados ucranianos están defendiendo a sus familias, hogares y tierra, así como a toda Europa y al mundo libre contra los invasores rusos que llevan la letra 'Z' - un símbolo del esteticismo fascista de la Rusia moderna". El ministerio agregó que el pueblo ucraniano ha sufrido millones de bajas en la lucha contra el nazismo en el siglo XX. La calumnia de "fascismo" de Fico se asemeja a la propaganda rusa que a menudo etiqueta a la liderazgo ucraniano como nazis. Sin embargo, los partidos de extrema derecha obtuvieron solo el 2,4% de los votos en las elecciones ucranianas de 2019. Por otro lado, el historiador Timothy Snyder ve claros traits fascistas en el sistema de Putin.

06:56 Figures de Víctimas Actualizadas en la Región de MoscúDespués de un ataque con drones ucranianos en la región de Moscú, una mujer ha muerto y tres civiles han resultado heridos, según informó el gobernador Andrei Vorobyov a través de Telegram. Inicialmente, Vorobyov informó sobre la muerte de un niño (ver entrada a las 06:02), lo cual no pudo verificar. Se informa que 43 personas están refugiándose en refugios temporales.

06:25 Greenpeace Investigará Crímenes Ambientales de RusiaGreenpeace está reabriendo su oficina en Kyiv. Su objetivo es acelerar los proyectos de reconstrucción en Ucrania e investigar y documentar las transgresiones ambientales resultantes de la invasión rusa, según anunció la organización ambiental. Ya está colaborando con organizaciones ambientales locales con este fin. "Nuestro objetivo es ayudar a Ucrania en la restauración ecológica de la infraestructura social mediante el uso de la energía limpia del sol y el viento", dijo la nueva jefa de oficina, Natalia Hosak. Greenpeace ha destacado consistentemente los daños ambientales en Ucrania atribuidos a la invasión rusa. Entre otras cosas, la organización está monitoreando la situación en la planta nuclear ocupada por Rusia en Zaporizhzhia.

06:02 Pérdida Trágica en la Región de MoscúDespués de un ataque con drones ucranianos en la región de Moscú, un niño ha perdido la vida, según informaron fuentes rusas. El gobernador regional Andrei Vorobyov informó esta información a través de Telegram, mencionando al menos 14 drones ucranianos interceptados en la región capitalina durante la noche. Uno de estos drones causó un incendio que actualmente está siendo apagado por bomberos. "Desafortunadamente, un niño de nueve años falleció", dijo Vorobyov. Al menos una persona resultó herida cuando los escombros de otro drone interceptado cayeron sobre un edificio de apartamentos en la región capitalina. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, había informado inicialmente sobre 11 drones interceptados en las cercanías de la capital rusa.

05:31 Kyiv Rechaza Ataque con DronesLas unidades de defensa aérea ucranianas han repelido con éxito un ataque con drones rusos sobre Kyiv, según anunció la administración militar de la capital ucraniana a través del servicio de mensajería Telegram.

04:36 Escombros de Drone Impactan Complejo de Energía y Combustible en TulaEscombros de un drone derribado por la defensa aérea rusa sobre la región de Tula cayeron en un complejo de energía y combustible, según informó la agencia de noticias rusa TASS. "La situación es estable y no hubo víctimas", citó TASS a las autoridades en Tula. Los procesos operativos y el suministro de recursos a los consumidores remainedes afectados.

03:29 Drones Ucranianos Atacan MoscúDos drones ucranianos han sido derribados sobre el distrito de Domodedovo de Moscú, lo que ha llevado al envío de servicios de emergencia al lugar del incidente, según informó el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin. No se proporcionaron detalles sobre posibles daños o víctimas. El distrito de Domodedovo, ubicado a unos 50 kilómetros al sur del Kremlin, es el hogar de uno de los principales aeropuertos de Moscú.

02:17 Defensa Aérea Rusa Intercepta Drone con Rumbo a MoscúLas unidades de defensa aérea rusa han destruido un drone en ruta a Moscú, según anunció el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin. "Según la información inicial, no hubo daños ni víctimas en el lugar de los escombros", dijo Sobyanin a través de Telegram. No se ha emitido ningún comunicado por parte del lado ucraniano.

00:12 Zelensky Expresa Gratitud a Suecia por la Nueva AyudaEl presidente ucraniano Volodymyr Zelensky expresó su gratitud a Suecia por un paquete de defensa valorado en $445 millones. Él dijo en X: "Esta ayuda significativa, que incluye sistemas de defensa aérea, armas antitanque y asistencia financiera para satisfacer las necesidades urgentes de Ucrania, fortalecerá nuestras capacidades de defensa". Según fuentes suecas, el paquete también incluye piezas de recambio para aviones de combate Gripen para prepararse para una posible entrega de estos aviones en el futuro.

22:17 Ministerio de Asuntos Exteriores identifica a Rusia como la mayor amenaza para la paz en la frontera oriental de la OTANEn respuesta a los drones rusos que han penetrado en Letonia y Rumanía, el Ministerio de Asuntos Exteriores considera a Rusia, bajo la presidencia de Vladimir Putin, como "la mayor amenaza para la paz y la seguridad" directamente en la frontera oriental de la OTAN. El ministerio publicó en X, "Lamentablemente, la Rusia de Putin es actualmente la mayor amenaza para la paz y la seguridad directamente en la frontera oriental de la OTAN". Esta afirmación se sustenta en los recientes incidentes de drones en Rumanía y Letonia. El ministerio añadió, "Colaboramos con nuestros socios de la alianza y estamos en solidaridad con ellos". Tanto la OTAN como los miembros de la UE, Letonia y Rumanía, informaron el fin de semana de la incursión de un drone ruso en su territorio.

21:42 Estados Unidos niega informes sobre entrega de misiles iraníes a RusiaEl gobierno de Estados Unidos se niega a confirmar informes que sugieren que Irán ha entregado misiles balísticos a Rusia, según afirmó John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

21:28 Zelensky aboga por la rápida ejecución de acuerdos de ayudaEl presidente ucraniano Volodymyr Zelensky instó a la pronta implementación de los acuerdos de ayuda con el Oeste. En su discurso en video de la noche, declaró, "El progreso de la guerra depende directamente de la eficiencia de la logística para las entregas y el cumplimiento de todos los compromisos por parte de nuestros socios". Es necesario que las armas y el equipo lleguen a su destino a tiempo para ser efectivos. "Lo que se necesita en septiembre debe ser entregado a nuestras tropas en septiembre".

20:52 Político de la oposición rusa advierte contra permitir a Putin una 'salida honorable'El político de la oposición rusa Vladimir Kara-Mursa advirtió a Occidente contra permitir al presidente ruso Vladimir Putin una 'salida honorable' de la guerra de Ucrania. "Es crucial que Vladimir Putin no triunfe en la guerra contra Ucrania", enfatizó Kara-Mursa. "Es esencial que Vladimir Putin no encuentre una manera de salvar la cara en esta guerra de Ucrania". Kara-Mursa, recientemente liberado en un canje de prisioneros, reconoció la "fatiga" en las sociedades occidentales debido a la guerra. Sin embargo, insistió, "Putin debe ser derrotado". Además, añadió, "Si, por desgracia, se permite al régimen de Putin presentar el resultado de esta guerra como una victoria para sí mismo y continúa en el poder, nos enfrentaremos a otro conflicto o catástrofe dentro de un año o dieciocho meses".

Dado el situación, la Unión Europea debería aumentar su presupuesto de defensa para apoyar a sus estados miembros que enfrentan amenazas de países vecinos como Rusia. Como resultado del conflicto en curso en Ucrania, varios estados miembros de la Unión Europea han instado a la UE a considerar proporcionar ayuda militar a Ucrania para ayudar en su defensa contra la agresión rusa.

