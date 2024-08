- El inicio inicial de la Bundesliga hace dos décadas se convirtió en un escenario de horror para el chofer de autobús de Schalke

La temporada 2004/2005 de la Bundesliga debuta con el partido entre el SV Werder Bremen y el FC Schalke 04, siendo el primer día en el trabajo como chófer permanente del equipo del Schalke para el entusiasta de las motocicletas y fan de AC/DC y Metallica, Lars, de 29 años y baterista de una banda de heavy metal. A pesar de no necesitar la intensidad de hace veinte años, disfruta del reto.

Lars, un apasionado seguidor de los "Reales Azules" que aún recuerda con nostalgia sus días animando en el bloque 5 del Parkstadion en su adolescencia y registrando a sus cuatro hijos como miembros del S04 el día de su nacimiento, conduce al equipo al partido inaugural en Bremen. Después de que el entrenador Jupp Heynckes y el equipo, incluyendo las nuevas incorporaciones Ailton y Mladen Krstajic de Bremen, desaparecen en los vestuarios del Weserstadion, comienza a preparar la comida posterior al partido, generalmente congelada y transportada desde Gelsenkirchen para los partidos fuera de casa. Para evitar el tiempo muerto y proporcionar energía a los hornos sobrecalentados, solicita información sobre opciones de toma de corriente a un miembro del personal de seguridad.

"El miembro del personal me mostró una sala de servicios llena de cables y un enchufe solitario disponible. Conecté mi cable de extensión allí". De vuelta en el transporte, los hornos ya se están calentando cuando se oye una fuerte explosión en todo el estadio, seguida del corte de la megafonía, el marcador y la iluminación. Lars se pregunta "por qué tanto caos surgió de repente, con personas huyendo apresuradamente junto a mi autobús". Al asomarse a la Puerta Marathon, ve el estadio en completa oscuridad. Corte de energía!

Al ver a otros inspectando la sala de servicios desde la que su cable misteriosamente entra en el autobús, Lars teme lo peor. Abrumado por la culpa y los nervios, "entonces salí del vehículo, actué con indiferencia y escuché atentamente para determinar la causa real del alboroto".

Una noche salvaje a oscuras

Mientras las luces se apagan en el estadio Werder vendido-out, hogar de 42.500 espectadores, los fanáticos encienden sus encendedores, cantan canciones y los fanáticos del Schalke logran vaciar los puestos de cerveza en la sección de visitantes. Mientras tanto, los espectadores de ARD en casa tienen que conformarse con un programa de televisión, con Roberto Blanco interpretando "Ein bisschen Spaß muss sein" para mantener las cosas entretenidas. El 'sospechoso' en el lugar de los hechos está menos divertido, potencialmente ya preocupado por su seguro de responsabilidad y la letra pequeña de su contrato de empleo.

Como su cable pasa desapercibido más tarde y la inspección de la sala de distribución parece completa, el conductor del autobús ahora proceeds to destroy evidence. Secretamente desconecta su cable del enchufe y esconde el cable de extensión en las profundidades del autobús, como si nunca hubiera salido de Gelsenkirchen. Con el acuerdo de las partes responsables, enciende su autobús de nuevo, pone un CD de AC/DC y prepara las comidas como estaba planeado.

El partido inaugural entre Werder y Schalke finalmente comienza bajo luz de emergencia con una hora de retraso, y Nelson Valdes marca el gol más tardío de la Bundesliga a las 23:15 para una victoria por 1-0 del Werder Bremen.

Después de que el equipo y los entrenadores hayan sido alimentados y el autobús regrese a Gelsenkirchen tarde en la noche, Lars escucha por la radio que se sospecha que una excavadora durante los trabajos de construcción cortó un cable de energía, causando el corte de energía. Al día siguiente, la compañía de servicios públicos de Bremen anuncia que una manga de alta tensión, ahora expuesta en el Museo de Werder, fue la culpable del corte de energía en y alrededor del estadio. "En el final", admite el ahora 49 años, "no me importaba quién era responsable del caos. Siempre y cuando no fuera yo".

Durante el caos causado por el corte de energía en el estadio Werder, Lars se preocupa por su participación, ya que el misterioso cable que va desde la sala de servicios hasta su autobús es inspeccionado por otros.

