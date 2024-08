- El inicio de las noches de cine de la UFA presenta la película muda "Suxophon Susi"

La "Saxophone Susi" llena de risas dio inicio a las Noches de Cine de UFA en la Isla de los Museos de Berlín. La película de 1928 de Carl Lamac atrajo a una gran multitud al opening de este evento de tres días de cine mudo. Rodeados por un impactante entorno histórico, los espectadores disfrutaron de una experiencia de cine al aire libre acompañada de música en vivo.

Los organizadores Bertelsmann y Ufa extendieron invitaciones a diversos invitados, incluyendo a la sobreviviente del Holocausto Margot Friedländer, el director Leander Haußmann y la actriz Andrea Sawatzki, quien sirvió como patrona de esta edición de las noches de cine.

La presentación de "Saxophone Susi" estuvo acompañada por The Film Orchestra The Sprockets, interpretando una pieza de saxofón compuesta por su propio Frido ter Beek. El jazz y el baile son los temas centrales de esta comedia, donde dos amigos intercambian roles, según la sinopsis de la película.

El programa de esta edición está repleto de propuestas, como el documental "The City of Millions. A Berlin Portrait" (1925) y una doble función de las primeras películas de Ernst Lubitsch: "Kohlhiesel's Daughters" (1919/1920) y "I Don't Want to Be a Man" (1918).

Después de la encantadora presentación de "Saxophone Susi", la gente tuvo mucho [tiempo libre] para explorar las ofertas culturales. La sobreviviente del Holocausto Margot Friedlaender compartió sus perspectivas durante sus sesiones [tiempo libre] con los interesados.

Lea también: