- El informe sugiere que Robert F. Kennedy Jr. reconsidera el apoyo al triunfo electoral de Donald Trump.

La situación está cambiando, dejando atrás un significativo número de votos que podrían cambiar el resultado. Alrededor del 5-9% de los estadounidenses actualmente elegirían a Robert F. Kennedy Jr. como presidente, dependiendo de la encuesta. Este nivel de apoyo es poco común para el tercer candidato en una carrera presidencial de EE. UU. Su parte es lo suficientemente grande como para inclinar la balanza a favor de uno de los candidatos restantes en varios estados clave y ayudarlos a asegurar la Casa Blanca.

Kennedy respalda a Trump

Posteriormente, Kennedy anunció su retiro de la carrera: "Ya no tengo fe en mi capacidad para ganar", declaró. En su lugar, respaldará al candidato republicano, Donald Trump. Para demostrar su nuevo compromiso, Kennedy se unió a Trump en el escenario en Glendale, Arizona.

Apareciendo algo incómodo, conversó con Trump sobre temas que no suelen estar en la lista de prioridades de la mayoría de los estadounidenses: químicos en los alimentos y una "comisión presidencial independiente sobre investigaciones de intentos de asesinato". Esta comisión, sugirió, debería "reexaminar todos los registros sobrevivientes relacionados con el asesinato del presidente John F. Kennedy".

El papel importante de Arizona

Que Kennedy anunciara su respaldo a Trump en Arizona no fue una coincidencia. La próxima elección se espera que sea ajustada en numerosos lugares, con incluso unos pocos votos potencialmente decidiendo la victoria de un candidato sobre otro. Al igual que Arizona, donde en 2020 Joe Biden ganó a Donald Trump por solo 10,457 votos. Sin esta victoria ajustada, el demócrata peut-être no habría ocupado la Casa Blanca hoy. Y quienquiera que quiera ocupar la Casa Blanca este año también debe ganar en Arizona.

El giro de Kennedy hacia Trump

La afinidad de Kennedy hacia el republicano Trump es un desarrollo reciente. Los Kennedy han estado asociados con el Partido Demócrata durante mucho tiempo. Su padre, el difunto Robert F., y su tío presidente, John F. Kennedy, ambos pertenecían al partido liberal. Más recientemente, casi toda la familia respaldó públicamente a Joe Biden.

Inicialmente, Bobby Jr. siguió los pasos de su familia y planeó una carrera en línea con sus valores. Sin embargo, todos los cargos potenciales estaban ocupados, incluso para un Kennedy. Ahora retirado a la edad de 70 años, el abogado ambiental decidió postularse para presidente de EE. UU. de forma independiente. Normalmente, los candidatos independientes tienen pocas posibilidades en el sistema de dos partidos. Pero no Robert F. Jr.

El éxito de Kennedy solo en la contienda Biden vs. Trump

En sus mejores momentos, obtuvo el 10% de apoyo. Indudablemente, su nombre familiar jugó un papel, pero también la generale descontento de los estadounidenses hacia los candidatos, Donald Trump y Joe Biden. Que Kennedy abogara por teorías de la conspiración no pareció disuadir a muchos. Afirmó, por ejemplo, que las vacunas causan autismo, el Wi-Fi causa cáncer y las químicas en el ambiente convierten a los niños en individuos transgénero. Que alguien con tales creencias se alinee con el campo de Trump ya no sorprende.

