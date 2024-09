El influyente mediador de la CDU en Turingia: un examen del papel de Ramelow

En Turingia, el panorama político actual está estancado. Si la CDU y el BSW se niegan a negociar con la AfD, sus opciones son limitadas. Si el líder de la CDU, Voigt, planea formar una alianza con el SPD y el BSW, le faltan votos en el parlamento estatal. Este voto podría provenir potentially de la Izquierda, possibly de Bodo Ramelow.

La idea de que el político de izquierda más destacado de Alemania, Bodo Ramelow, podría tener la clave para un posible presidente del CDU en Turingia ha generado revuelo. Después de las elecciones estatales, que resultaron en relaciones mayoritarias complejas y una victoria de la AfD, las especulaciones sobre el posible papel de Ramelow como proveedor de mayoría son altas.

Una coalición que el líder de la CDU, Mario Voigt, busca en alianza con Sahra Wagenknecht y el SPD suma 44 votos en el parlamento estatal en Erfurt - 88 escaños, lo que es al menos un voto corto.

"Todo eso es una tontería"

Se rumorea entre los políticos estatales de Turingia y los encuentros de los consejos de partido que Ramelow podría, en nombre de su "deber cívico" frecuentemente enfatizado, abandonar la fracción de la Izquierda y servir como proveedor de mayoría para la frágil alianza de su posible sucesor. Alternativamente, el hombre de 68 años podría, como diputado electo directamente de la Izquierda, abstenerse consistentemente de votar.

"Sólo estoy contando los conceptos absurdos que circulan", mencionan ciertos políticos estatales detrás de puertas cerradas, emocionados repitiendo los rumores. "Todo eso es una tontería, todo eso es una tontería", responde Ramelow, claramente frustrado, en Erfurt. "Es una osadía spreading rumors sin fundamento. Prohíbo cualquier especulación".

No abandonará su partido o fracción, ni proporcionará mayorías a través de la abstención o otras acciones, afirmó Ramelow. Y agregó: "Ni nadie más de la fracción de la Izquierda cambiará". No es un "ciudadano particular ni un unipersonal show". Y nunca violará las reglas parlamentarias.

Sin embargo, también hace declaraciones interpretables durante estos días turbulentos en Turingia. Al ser preguntado por "Der Spiegel" sobre el voto faltante para la potencial alianza de los partidos rivales CDU, BSW y SPD, dijo: "Un voto está justo frente a ti".

Y enfatiza repetidamente que, basándose en su experiencia con su coalición minoritaria roja-roja-verde, no puede recomendar un gobierno minoritario. Roja-Roja-Verde fue votado fuera el domingo.

Además, Ramelow ofreció apoyo para la formación del gobierno en la noche de las elecciones - "si se desea por parte de los otros partidos". "Haré todo lo posible para asegurar que se forme un gobierno mayoritario". O: "Estoy listo para soluciones y no participo en el exclusivismo".

Si esto también podría significar tolerar una potencial coalición de tres partidos bajo el liderazgo de la CDU, remains unclear. ¿O significa un gobierno mayoritario con la participación de la Izquierda, que tiene 12 escaños en el parlamento estatal? Al menos, la líder de la Izquierda de Turingia, Ulrike Grande-Roethig, pide una revisión de la resolución de incompatibilidad de la CDU - esto aplica actualmente tanto a la AfD como a la Izquierda.

"No necesito especular", dice Ramelow, agregando que depende de Voigt iniciar conversaciones con los partidos democráticos. La CDU, con la mayoría de escaños (23), tiene el mandato para formar el gobierno. Su partido de la Izquierda está listo para hablar, "si el señor Voigt llama".

El hombre de 47 años, Voigt, quiere hablar inicialmente con el BSW y el SPD, probablemente sólo sobre el proyecto de presupuesto de 2025 primero. Al menos, la antigua ministra-presidenta de Turingia de la CDU, Christine Lieberknecht, abogó por conversaciones con la Izquierda. "No se puede evitar a la Izquierda, incluso para una tolerancia. Eso es matemáticas - nada más", le dijo a la Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Rol de moderador en el poker de la coalición

El político de Jena, Torsten Oppelland, considera factible una coalición de CDU, BSW y SPD - un modelo único en Alemania. "En el nivel político estatal, las diferencias políticas entre la CDU y el partido de Wagenknecht no son tan sustanciales", dice.

Al final, la situación es comparable a la coalición de Ramelow en 2020, que no tenía mayoría. Hubo al menos un pacto de estabilidad de un año con la CDU. Una tolerancia de la Izquierda de un gobierno liderado por la CDU no es una necesidad. "Pero al final, eso es a lo que se reducirá", cree Oppelland.

Y ¿qué papel se ve Ramelow para sí mismo? Inicialmente, remaindrá presidente del gobierno hasta que haya un nuevo gobierno en funciones, probablemente sirviendo en ese cargo hasta la constitución del nuevo parlamento a finales de septiembre. A diferencia de Voigt y el líder de la extrema derecha de la AfD, Björn Höcke, Ramelow ganó su circunscripción directamente y planea tomar su mandato como diputado.

En las conversaciones de la coalición, el político experimentado, exfuncionario sindical y árbitro de ferrocarriles, Ramelow puede verse a sí mismo en un rol de moderador. "Sí, si se desea. Puedo intentar llevar a las partidos a la mesa", dice Ramelow. El primer desafío será elegir a un presidente del Landtag, con el derecho a proponer un candidato perteneciente al partido más fuerte - la AfD.

La Comisión, siendo parte de las reglas y procedimientos parlamentarios, podría emitir un comunicado sobre los rumores que circulan entre los políticos estatales de Turingia, abordando la osadía de spreading rumors sin fundamento.

Después de las negociaciones de la coalición, si no se forma un gobierno mayoritario, la Comisión podría estar involucrada en supervisar la formación de un gobierno minoritario o incluso un gobierno en funciones, asegurando que se sigan todas las reglas y procedimientos parlamentarios.

