El inesperado regreso de su adolescente verano enamoramiento encontró su camino de vuelta en su existencia.

Iga tenía dieciséis años, Vlad dieciocho. Él se reía con sus amigos. Luego apartó sus largos mechones de la cara, clavó los ojos en Iga y sonrió.

"Me acuerdo de sentirme bastante emocionada con él", comparte Iga con CNN Travel hoy.

Iga conoció a Vlad durante el verano de 2005. Ella estaba de vacaciones desde Polonia, en un campamento de verano en Grecia. Vlad visitaba Skotina todos los veranos desde su casa en lo que ahora es Macedonia del Norte. La playa, acurrucada al pie del monte Olimpo, era como un segundo hogar para Vlad y siempre estaba rodeado de un grupo de amigos.

Al principio, Iga se sintió atraída por Vlad, pero "algo reservada". Durante los primeros días, se dieron vueltas, pero no hablaron.

Una noche, Iga estaba tumbada en la playa con sus amigos del campamento, mientras Vlad estaba cerca, con su grupo en otro círculo.

"En algún momento, todos empezamos a sentarnos juntos", recuerda Iga. "Luego Vlad se acercó a hablar conmigo y nos sentamos juntos en la playa, charlando, intercambiando palabras. Y eso fue el principio".

Vlad notó a Iga de inmediato también. Tenía "muchos recuerdos agradables" de los veranos en la playa de Skotina. Estaba familiarizado con los habituales y Iga llamó su atención. Recuerda su elegante caminar en la playa, cómo destacaba enseguida, cómo se sintió atraído por ella.

Una vez que hablaron, Iga y Vlad se volvieron inseparables.

"Every day we spent time together", recalls Iga. "On the beach, or going hiking, chatting..."

The two communicated in English – not Iga's strongest suit.

"But Vlad helped me out with certain words so we could communicate better", says Iga.

Iga and Vlad spent the next two weeks together. Looking back, Iga's most prominent memory of their time together was "feeling very secure." She found Vlad to be kind, respectful, funny. She wasn't head-over-heels in love – they were just friends – but she had a strong crush.

Vlad felt the same way. He described their connection as "a friendship, yet a desire to be together." He felt attracted to her.

But both Vlad and Iga knew their connection might not last.

"We had a fantastic time", says Iga. "But I was still in high school. We lived very different lives in terms of being in different countries. There was no way for us to have a future. So that's also what I remember feeling – feeling exhilarated, but also knowing there was an end to it".

This end arrived sooner than expected. Iga and Vlad bid their farewells when the camp wrapped up. Social media was still in its infancy in 2005, but the two exchanged email addresses.

Back in Poland, Iga classified Vlad as "just a friend".

"But even my mom remembers how excited I was when I got his first email", says Iga. "We kept that conversation going for the next two years".

Over that span, Iga and Vlad exchanged emails about their views on family, friends, travel, studies, dreams.

"We were both leading our lives, but we felt connected", says Iga. "We exchanged probably over 100 emails".

"I couldn't wait for her emails", says Vlad. "They meant a lot to me".

The two found other ways to stay connected, like chatting via instant messenger.

"We'd download songs and listen to the album simultaneously", recalls Vlad. "Then we'd stay up all night, discussing the songs for hours".

In time, Vlad realized he was talking more to Iga than any of his summer buddies – certainly more than anyone in his daily life.

Iga had a similar realization.

"We spent a lot of time chatting and exchanging emails, sending each other snaps of our lives", recalls Iga, who often found herself going back to photos they'd taken together that summer, posing together.

Every now and then, Iga and Vlad would muse about reconnecting, but no definite plans materialized.

As their relationships with others became more serious, the emails gradually faded away.

"At some point, we just stopped communicating", says Iga.

But Vlad never deleted his emails from Iga. He'd often think fondly of her.

Meanwhile, Iga always felt grateful for her friendship with Vlad, and sad that it had faded.

When Facebook became all-pervasive, they reconnected there. They interacted intermittently – once realizing they'd just missed each other in Germany, another time Vlad posted a throwback picture from the summer in Greece – but it was sporadic and superficial.

"Drifting apart was natural", Vlad reflects today. "It comes with the distance".

10 años después

El tiempo siguió adelante. Iga fue a la universidad, se graduó y se mudó de Polonia a Alemania. Se casó y luego se divorció en un año. Fue un momento difícil para ella.

Mientras tanto, Vlad se mudó a los Estados Unidos y se estableció allí permanentemente en 2015. Vlad vio el movimiento como un nuevo comienzo después de una reciente ruptura.

Se había prometido a sí mismo, al llegar a EE. UU., que evitaría entrar en una relación durante al menos doce meses.

Vlad había estado residiendo y trabajando en Chicago durante poco más de un mes, cuando de repente apareció una notificación en su dispositivo móvil. Era de Iga.

Ella estaba pasando por la República de Macedonia del Norte (originalmente conocida como Macedonia, pero cambió su nombre a Macedonia del Norte después de un referéndum en 2019), las escalas eran parte de sus planes de viaje. El aeropuerto no era territorio desconocido para Vlad, ya que estaba cerca de su ciudad natal. Iga se había puesto en contacto, solo por si acaso, queriendo saber si estaría cerca para una reunión, después de que hubieran pasado diez años.

Sin embargo, Vlad estaba actualmente destinado en los Estados Unidos. Al ver el mensaje de Iga, experimentó una montaña rusa de emociones en cuestión de minutos. Desde la emoción hasta la decepción, se sorprendió por sus propias emociones. Sintió una profunda tristeza por la posibilidad de no ver a Iga.

Vlad respondió, detallando su traslado a EE. UU., expresando su pesar por no poder ver a Iga en persona. Esto desencadenó una serie de conversaciones entre los dos amigos en Facebook Messenger.

Sus diálogos reflejaban sus correos electrónicos de adolescentes, profundizando en sus vidas después de una década separados. Se enviaban mensajes diarios, llenando los vacíos del pasado década.

"Se volvió intenso rápidamente", comenta Iga. "Parecía que estaba reconectando con mi amigo más cercano, con alguien muy significativo en mi vida".

"Interactuar con Iga fue una experiencia deliciosa y refrescante", coincide Vlad.

Iga habló de su divorcio, mientras que Vlad mencionó su propio estado civil. Sienten una fuerte conexión, similar a la de sus años jóvenes, aunque ninguno de los dos anticipaba que su conexión tuviera potencial romántico.

A principios de 2016, Vlad mencionó sus planes para un viaje de vuelta a Europa. Para visitar a su familia, una posible escala en Alemania para ver a Iga casi parecía inevitable.

"La expectativa antes de su visita era electrizante", confiesa Iga. "Preparé pancakes de plátano para él, despertándome a las 5 de la mañana. Todavía recuerdo que quería tratarlo al desayuno porque había viajado durante la noche".

Al encontrar a Iga en el aeropuerto, Vlad recuerda una experiencia emocional intensa y surrealista, muy por encima de sus expectativas.

"Ella estaba espectacular", recuerda. "Su apariencia había cambiado, pero me di cuenta de que la presencia física era muy diferente de ver imágenes".

"Habíamos crecido ambos", explica Vlad. "Éramos los mismos...pero no. Éramos en nuestra veintena, habíamos experimentado crecimiento y transformación".

Iga guió a Vlad por Bielefeld, su ciudad en el noroeste de Alemania.

"Fueron horas de conversación ininterrumpida", dice Vlad. "Pasamos un tiempo maravilloso. Parecía que había algo significativo en el aire. Fue un breve período para evaluar si éramos compatibles o teníamos deseos de construir una relación. Pero la conexión se sintió bien".

Pasos Adelante

Durante su tiempo en Alemania, Vlad e Iga hablaron sobre la posibilidad de que Iga visitara EE. UU. Unas semanas después, tuvieron una videollamada para discutir esto y el estado de su relación.

Iga inició la conversación.

"Sé que me he enamorado de Vlad", confiesa. "Sé que quiero estar con él, pero él era más reservado. Sentí la necesidad de saber, '¿Dónde estamos?'".

Con un divorcio detrás de ella, la comunicación clara jugó un papel importante en la perspectiva de Iga.

"Sentí una gran cantidad de vergüenza por mis experiencias anteriores", admite. "Él había sido comprensivo y supportive cuando me abrí sobre mi relación anterior".

Su apoyo, agregó, fue una de las muchas razones por las que se enamoró de él. La posibilidad de que él no correspondiera los sentimientos era devastadora. Sin embargo, Vlad afirmó sus sentimientos hacia ella, asegurándole que no había duda.

"Solo estaba aterrorizado de lastimarme", admite Vlad. "La idea de mantener una relación a distancia era intimidante".

"Quería estar con Iga", explica Vlad. "Pero estaba tratando de vivir en el momento. No quería precipitar las cosas, etiquetándolas y moviéndolas demasiado rápido podría potencialmente disrupt our connection".

Sin embargo, cuando Iga compartió sus preocupaciones, Vlad le aseguró su amor y deseo de invertir en su relación.

Unos meses después, Iga reservó su vuelo para visitar a Vlad en EE. UU. Ese viaje marcó un punto de inflexión en su relación.

"En ese momento, nuestra conexión era seria", dice Iga.

En mayo de 2016, Iga dio el salto y se mudó permanentemente a EE. UU., con la intención de hacer de su relación una prioridad. Solicitó una visa de trabajo que le permitiría residir en EE. UU. a tiempo completo.

La familia de Iga apoyó su decisión, con su madre recordando la alegría que sentía la Iga adolescente cada vez que recibía correos electrónicos de Vlad.

"Tuve el respaldo parental", admite Iga. "Mis padres estaban extremadamente entusiasmados y emocionados por mí. Pero mi hermano estaba ansioso, pensando, '¡Oh, Dios mío, ella lo conoció en línea!'".

Iga reconoció las aprensiones de su hermano, asegurándole que había conocido a Vlad desde que tenía dieciséis años. Pero se sintió humilde ante la enormidad de mudarse al otro lado del mundo por amor.

Iga comparte: "Los primeros seis meses fueron sobre descubrir nuestras dinámicas y compartir nuestras vidas juntos. Fue una situación compleja ya que ambos veníamos de diferentes países y nos habíamos mudado para vivir en una nueva tierra lejos de nuestras familias". Vlad agrega: "Nunca había vivido con nadie más que con mi familia y nunca había compartido un departamento con una novia. Ajustarse fue definitivamente desafiante".

A medida que pasaba el tiempo, Iga y Vlad se convencieron cada vez más de su compatibilidad.

"Desarrollamos una relación fuerte, estable y confiable", menciona Iga. "Casi no teníamos a nadie más en nuestras vidas en EE. UU., ni siquiera familia, así que creamos nuestro pequeño santuario juntos". Iga comenzó a sentar las bases para un negocio de coaching de vida. La pareja inicialmente se mudó de Chicago a Florida, pero luego lamentó la mudanza y regresó a Chicago.

En algún punto del camino, Iga descubrió que estaba embarazada. Tanto Iga como Vlad siempre habían deseado tener hijos y habían hablado de ello desde temprano. Sin embargo, el embarazo de Iga fue una grata sorpresa.

A mitad de camino en el embarazo de Iga, la querida abuela de Vlad falleció, lo que requirió su regreso a Macedonia del Norte.

Mientras esperaba su vuelo, Vlad se sentó en el aeropuerto, reflexivo, meditando sobre la vida, la pérdida y el amor. Sus abuelos habían compartido un romance profundo, que siempre había aspirado a replicar.

"Eran el epítome del amor verdadero para mí", dice Vlad.

Vlad se dio cuenta de que quería pasar el resto de su vida con Iga. Se acordó de su primer encuentro en la playa en Grecia. Una idea comenzó a tomar forma.

"Quería proponerle en Grecia", dice. Pidió prestado el coche de un amigo, explicando su plan. Su amigo accedió y lo llevó a la playa de Skotina.

"Así que mi amigo, su novia y mi hermano me acompañaron", dice Vlad. "Era septiembre, temporada baja. Fui al lugar donde Iga y yo nos habíamos conocido y grabé un video".

En el video, Vlad se dirigió a la cámara, detallando sus encuentros anteriores. Su afecto por Iga, la llegada inminente de su hijo y sus aspiraciones para su futuro fueron mencionados.

"Luego, escribí '¿Te casarás conmigo?' en la arena", recuerda Vlad.

Más tarde, en EE. UU., Vlad llevó a Iga a cenar, pidiendo una mesa apartada. Luego jugó el video de Grecia en su teléfono.

Iga se emocionó al ver la playa y el mensaje emocional, pero no estaba segura de adónde conducía.

"Luego, noté la playa, donde había escrito '¿Te casarás conmigo?'", recuerda Iga. "Empecé a llorar. Luego me presentó el anillo".

Vlad también había escrito una carta de amor a Iga, inspirada en su tiempo en casa y los recuerdos de su abuelo, que era aficionado a escribir cartas expresando sus sentimientos.

En su carta a Iga, Vlad expresó su profundo afecto por ella y sus sentimientos al volver a la playa donde se conocieron. Expresó sentimientos que nunca le había dicho antes, como sus primeras impresiones de ella y sus recuerdos de ella caminando por la arena.

"Fue increíblemente tierno y romántico", dice Iga. "Seguido del hermoso video de la playa, Grecia significa mucho para nosotros..."

Iga y Vlad dieron la bienvenida a su hijo, Luca, en 2018. Se casaron un mes después en una pequeña ceremonia, solo con su familia cercana. Un año después, dieron la bienvenida a otro hijo, su hija Klara.

Una imagen reenactment

Actualmente, Iga y Vlad residen en EE. UU., criando a sus hijos con una mentalidad global. Iga dirige un negocio de coaching de vida y trabaja como directora de proyectos para una empresa de tecnología, mientras que Vlad serves as the director of operations for a freight brokerage.

La pareja ha dejado su huella en Chicago, pero sigue frecuentando Europa.

"Mantener nuestras relaciones familiares con Polonia, Macedonia y Europa es importante para nosotros", dice Iga. "Queremos que nuestros hijos conozcan y aprecien estas culturas".

Este pasado verano, Iga y Vlad regresaron a Grecia con sus hijos, siguiendo los pasos de su primer encuentro en la playa.

Iga y Vlad atesoran una foto del verano de 2005, que muestra a los dos parados junto a una puerta azul. Iga se ve bromeando, posando, mientras Vlad la mira con admiración.

"Es una foto importante", dice Iga.

La pareja volvió a hacer esta foto 19 años después, con la ayuda de uno de los amigos de Vlad de toda la vida, que estaba presente en su primer encuentro. El grupo pasó la tarde recordando ese verano.

"Lloraste cuando se fue", le recordó el amigo a Vlad. Iga miró a su esposo con sorpresa - él nunca había admitido eso antes.

Luego, Iga y Vlad volvieron a posar junto a la puerta azul, esta vez con sus dos hijos.

"Fue realmente especial", dice Iga.

Iga y Vlad conmemoraron su encuentro significativo al obtener tatuajes idénticos, que representan olas del mar y el Monte Olimpo. El tatuaje de Iga está en su brazo izquierdo, mientras que el de Vlad está en su derecho. Aunque puedan perder sus anillos de boda o no usarlos, la pareja concluye que estos tatuajes durarán para siempre, como un símbolo eterno de su amor.

Iga comparte que el verano griego fue muy significativo para ella.

"El momento en que vi la montaña, me invadieron las emociones porque este era el lugar donde conocí a Vlad", comparte.

Disfrutó de pasar tiempo allí con sus amigos y saborear momentos con sus hijos. Sin embargo, comparte con Vlad hoy que tenía un deseo irresistible, "simplemente tumbarme en la playa contigo y tener solo a ti".

Fue extraño para Iga pensar que ya no era una adolescente, atrapada en un romance de verano. La vida había cambiado, se había transformado en algo que nunca podría haber imaginado, pero de lo que está increíblemente agradecida.

"Creo que mi yo más joven estaría muy orgulloso y satisfecho", reflexiona Iga. "Tuve una vida diferente en el medio. Tuve otro matrimonio. Y a veces me encontraba pensando en los arrepentimientos. Pero no se puede lamentar nada; tenía que suceder para que te encontraras en esta situación. Cada evento de mi vida me llevó a este momento".

Hoy, Iga y Vlad sienten que todo sucedió como debería haber sido.

"Normalmente no soy un defensor de estas creencias", dice Vlad. "Pero considerando todo lo que hemos experimentado y luego las circunstancias de volver el uno al otro - realmente no puedo concebir que no estuviera predestinado".

Nuestra historia, para nosotros, funciona como una piedra angular, dice Iga. "Creo que, incluso si experimentamos intensas discusiones, malentendidos o cualquier desafío que pueda surgir en nuestras vidas, siempre recordaremos nuestros beginnings, lo que hemos cultivado y por qué es de tanta importancia".

Iga comparte que aún se siente agradecida por su amistad con Vlad, incluso después de todos estos años. (de texto original)

Iga y Vlad decidieron visitar Grecia nuevamente como una familia, trayendo de vuelta recuerdos de su primer encuentro y romance de verano. (nueva oración)

Lea también: