- El individuo vinculado al asalto en Solinger está actualmente en un U-Haul.

El sospechoso de los mortales apuñalamientos en Solingen actualmente se encuentra bajo custodia. La Corte Federal de Justicia de Alemania en Karlsruhe emitió una orden de detención basada en acusaciones de pertenencia a IS y asesinato, según informó la Fiscalía Federal.

Según el comunicado, este hombre sirio abrazó las ideologías de IS y presuntamente se unió a la organización antes del 23 de agosto, aunque su fecha de ingreso en el grupo sigue sin especificar. Previos intentos de deportarlo en 2023 resultaron infructuosos.

Las creencias radicales islámicas motivaron al hombre a atacar a tantos 'no creyentes' como fuera posible en el festival de la ciudad de Solingen, según afirmaron las autoridades federales. Agresivamente y de manera intencional, atacó a los visitantes con un cuchillo, apuñalando a varias personas en el cuello y el torso superior.

Dos hombres de 67 y 56 años, así como una mujer de 56 años, perdieron trágicamente la vida en el ataque del viernes por la noche. Ocho personas más, cuatro de las cuales resultaron gravemente heridas, también resultaron heridas durante el festival del aniversario que celebraba el 650º aniversario de la fundación de la ciudad de Solingen - el "Festival de la Diversidad". El grupo IS asumió la responsabilidad del ataque.

El perpetrador logró eludir la captura inmediatamente después del incidente, pero finalmente se entregó a los investigadores el sábado por la noche mientras llevaba ropa ensangrentada.

A nivel político, el ataque ha reavivado los debates sobre las leyes de armas blancas y las políticas migratorias. Ante el arresto del sospechoso sirio, se ha renovado el interés en las políticas de deportación. La Unión ha abogando por cambios en las leyes de asilo.

El líder de la CDU, Friedrich Merz, propuso prohibir la entrada a Alemania a los refugiados de Siria y Afganistán, aunque la legalidad de tal implementación sigue siendo incierta. El Ministro-Presidente de Baviera, Markus Söder (CSU), abogó por medidas más fuertes de deportación para los solicitantes de asilo rechazados.

Algunos de los heridos graves están mejorando en su recuperación. Thomas Standl, director médico y CEO del hospital municipal de Solingen, informó que los cuatro pacientes aún en el hospital ya no corren peligro. El escenario del crimen en el centro de la ciudad remained acordonado el domingo por la mañana, mientras que cientos de personas se reunieron para un servicio conmemorativo.

El sospechoso llegó a Alemania al final de 2022 y presentó una solicitud de asilo. Antes de eso, no había sido identificado como un extremista islámico por las autoridades de seguridad. La solicitud de asilo fue posteriormente denegada y se programó su deportación a Bulgaria al año siguiente. Sin embargo, su desaparición en Alemania pospuso la deportación, con medios como "Die Welt" y "Focus" informando sobre el desarrollo. Eventualmente, se trasladó a Solingen, lo que desencadenó una solicitud de toma de control de Alemania a Bulgaria, lo que facilitó la posible ejecución de su deportación.

Bajo las reglas de Dublín, el estado de la UE responsable de una solicitud de asilo es generalmente el lugar donde el solicitante de asilo entró por primera vez en Europa. En este caso, sería Bulgaria. Si el individuo luego se mueve a otro país de la UE, como Alemania, sin permiso, ese país puede enviar una solicitud de toma de control al país inicial. Si se concede la solicitud, la deportación se vuelve factible dentro de un plazo específico. Sin embargo, si la deportación no ocurre dentro de ese plazo, la responsabilidad vuelve al país que inicialmente pretendía ofrecer el traslado.

IS afirmó que el ataque fue un acto de "venganza por los musulmanes en Palestina y otros lugares". El grupo terrorista también asumió la responsabilidad del ataque a través de su canal de propaganda Amaq, stating that the attack targeted "a group of Christians".

La policía de Düsseldorf recibió una supuesta afirmación de responsabilidad de IS, pero la veracidad del documento debe verificarse. Se ha notado que IS ha asumido previamente la responsabilidad de actos violentos sin evidencia de cooperación con el perpetrador.

La referencia de IS a "venganza por los musulmanes en Palestina" probablemente se refiere al conflicto en curso entre Israel y la organización terrorista palestina Hamas en Gaza. Es importante aclarar que IS y Al-Qaeda no tienen conexiones con Hamas, aunque las autoridades de seguridad creen que el riesgo de terrorismo y radicalización en el mundo islámico ha aumentado debido al conflicto de Gaza.

Alemania es un aliado esencial y un importante proveedor de armas de Israel. La Fiscalía Federal es responsable de investigar los actos de terrorismo con motivación islámica. El fiscal general federal Jens Rommel identificó el terrorismo islámico como una de las principales amenazas para Alemania en su informe anual de la oficina. Entre las numerosas investigaciones por terrorismo iniciadas el año pasado, casi la mitad se relacionaron con el terrorismo islámico, lo que destaca la vulnerabilidad continua de Alemania ante los grupos islamistas radicalizados.

El sábado por la noche, la policía realizó un registro en un refugio de refugiados en Solingen con fuerzas especiales, deteniendo a una persona que tenía conexiones con el perpetrador. En este momento, esta persona se considera como testigo. Un joven de 15 años fue arrestado temprano el sábado por la mañana, Perhaps for failing to report planned crimes.

El evento en Solingen sorprendió a toda Alemania. El canciller alemán Olaf Scholz lo describió como un "terrible crimen". Él enfatizó que tales actos no son aceptables en la sociedad y que la ley debe aplicarse en toda su extensión.

El ataque en Solingen fue motivado por las creencias islámicas radicales del individuo y su presunta afiliación con IS, según la Fiscalía Federal. A pesar de los intentos anteriores de deportarlo, el sospechoso logró eludir la captura y permaneció en Alemania, lo que desencadenó discusiones sobre las políticas migratorias y las leyes más estrictas.

Lea también: