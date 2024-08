El individuo transgénero Petrillo enfrenta la inminente cruzada de discriminación por temperatura basada en el género

Valentina Petrillo se está preparando para su debut en los Juegos Paralímpicos como la primera competidora transgénero, consciente de que esto podría ser un momento clave en su carrera deportiva. Después de las controversias en los Juegos Olímpicos que incluyeron a Imane Khelif y Lin Yuting, Petrillo sabe que este escenario podría convertirse en un drama político de alto riesgo. Hablando con AFP, admitió: "Sé que enfrentaré críticas, es posible que la gente no comprenda mis razones para participar". Pero ella sigue sin amedrentarse, después de luchar por esta oportunidad durante años, y proclama: "No tengo miedo".

Petrillo, afectada por la enfermedad de Stargardt, una rara condición ocular, competirá en la categoría T12 en los 200 y 400 metros. Después de Laurel Hubbard, que hizo historia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 como la primera atleta transgénero, Petrillo, de 50 años, aspira a hacer historia en los Juegos Paralímpicos.

Nuevas controversias políticas potenciales pueden acechar en el horizonte, con los Juegos Olímpicos encendiendo una discusión sobre el género en los deportes como nunca antes. La campeona olímpica de boxeo Imane Khelif ha lamentado las "campañas malintencionadas" y el "linchamiento digital" contra ella y la atleta Lin Yuting. Durante semanas, se ha dominado los titulares una conversación despectiva sobre su sexo biológico y la validez de su participación en las competiciones femeninas.

La contraparte alemana de Petrillo, Katrin Müller-Rottgardt, expresó reservas sobre la equidad de la competencia en una entrevista con el periódico Bild. Si bien todos deben vivir sus vidas como mejor les parezca, encuentra difícil en los deportes de alto nivel. "Ha vivido y entrenado como hombre durante mucho tiempo, por lo que surge la pregunta de si hay ventajas físicas en comparación con alguien nacido mujer. Puede tener una ventaja", dijo Müller-Rottgardt. Pide una postura decidida a favor de los atletas de la federación internacional.

Antes de someterse a una cirugía de afirmación de género en 2019, Petrillo dominó las competiciones de para-atletismo y representó al equipo nacional de fútbol ciego de Italia. No estaba completamente satisfecha, compartiendo: "Corrí con frenos y no estaba contenta". A pesar de no estar tan contenta ahora como antes, es significativamente más feliz.

A diferencia de Khelif y Lin,whose gender was contested to the very end, Petrillo's legal situation is crystal clear. She has been regulating her testosterone levels through hormone therapy for years, satisfying the international eligibility criteria for women's para-athletics competitions.

Petrillo wants to inspire and serve as a role model. She intends to leverage the attention she garners at the Paralympics (August 28 - September 8) for this purpose. "I aspire to be the first of many, a guiding light for others, a source of motivation. My experiences can benefit others, regardless of whether they have visual impairments or identify as transgender," Petrillo said.

