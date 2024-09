- El individuo titulado: Christian Tischner, el triunfante vencedor de la caña de pescar

En las pantallas de Erfurt, un repentino aumento de luces azules cuando Hoecke levanta triunfalmente los brazos, mientras sus seguidores corean su nombre en vítores. La AfD de Turingia celebra a su candidato principal, esperado como la fuerza dominante en las elecciones estatales del domingo, y que ha obtenido un rendimiento excepcionalmente bueno entre los votantes de la región en comparación con años anteriores.

Sin embargo, la celebración podría ser prematura, ya que en la ciudad de Greiz, a unas dos horas y media de distancia, se está desarrollando una escena muy diferente. Fue aquí donde Hoecke intentó obtener un mandato directo, con el objetivo de acallar a aquellos dentro del partido que especulaban con que la AfD podría ganar más votos ciudadanos sin él.

Desafortunadamente para Hoecke, este plan no se materializó. En su lugar, el político de la CDU Christian Tischner salió victorioso, infligiendo a Hoecke un golpe significativo en su capacidad como líder estatal. ¿Cómo llegó a suceder esto?

Hoecke esperaba una victoria fácil en Greiz

Hoecke reside en Eichsfeld y nunca ha tenido una verdadera oportunidad de ganar el mandato directo allí, dada su base conservadora católica que consistentemente favorece a los candidatos de la CDU. Al reconocer esto, eligió competir en Greiz II por "razones tácticas electorales", según la junta ejecutiva estatal de la AfD.

Inicialmente, parecía que su suposición era cierta, ya que el 37% de los votantes emitieron su segundo voto por la AfD, superando significativamente a la CDU. Sin embargo, fue Tischner quien acabó llevándose la victoria.

¿Descubrió Tischner una estrategia anti-Hoecke?

Al día siguiente de las elecciones, Tischner insistió en que no había descubierto ninguna estrategia anti-Hoecke. En cambio, creía haber encontrado una fórmula para conectar con los votantes a nivel personal.

Durante la campaña, Tischner estaba preocupado de que la conversación se hubiera centrado en Hoecke, dejando poco espacio para discutir los problemas de Turingia. Esto a pesar de los esfuerzos deliberados de Tischner de no mencionar el nombre de Hoecke durante las conversaciones.

Interesantemente, el perdedor de las elecciones observó los resultados en una pequeña taberna de Greiz con algunos compañeros de confianza, rodeado de cerveza de Greiz, dianas y televisores. Tischner estaba en Greiz, mientras que Hoecke estaba en otro lugar.

Dos días antes de las elecciones, Hoecke organizó una gira en motocicleta, exhibiendo su atuendo con decenas de motocicletas Simson. Sin embargo, apenas llegó a la concentración final.

Mientras tanto, Tischner se paró bajo la sombrilla de la CDU, interactuando con los votantes locales en supermercados, plazas del mercado y zonas peatonales. Ofreció mostaza de Turingia a los votantes como muestra de agradecimiento y destacó sus logros en el distrito, incluyendo la recaudación de fondos para proyectos locales.

"La gente desea a alguien que escuche y actúe según sus necesidades locales", mencionó Tischner. "Si los políticos se centraran más en entregar resultados a nivel local, perhaps we wouldn't have as many issues with protest voters for the AfD".

Posiblemente buenas noticias para los partidos principales históricos

Si la evaluación de Tischner es precisa, esto podría ser bueno para los partidos principales históricos. Al fortalecer su conexión con sus constituyentes, podrían tener éxito en contrarrestar a la extrema derecha nuevamente.

¿Pero es tan simple?

Tischner sugirió otra posible razón. Desde el incidente de Solingen, su campaña se centró en la inmigración. Tischner aseguró que Hoecke nunca tuvo la oportunidad de capitalizar en este tema. "Los políticos existen para servir al pueblo, no para su propio beneficio", dijo el político de la CDU.

Los padres de Tischner habían pasado toda su vida trabajando como limpiadores y en la construcción. Él reconoce que puede ser difícil explicar a muchos jubilados por qué los migrantes en Alemania pueden acceder immediately a los beneficios sociales, y por qué, en algunos casos, los recién llegados se comportan mal en las instalaciones públicas. Los políticos deben tomar en serio estos temas si quieren mantener el apoyo del público.

Hoecke no asistió a la revisión electoral

Interesantemente, Hoecke no asistió a la revisión electoral. Tischner y Hoecke comparten un vínculo: ambos fueron profesores de historia. Tischner cree que esta es la diferencia clave entre él y Hoecke. "No puedo justificar los discursos nacionalistas de Hoecke desde una perspectiva histórica", explicó Tischner, expresando su opinión desde 2014, cuando Hoecke ingresó por primera vez al parlamento estatal. Las frases como "expansión africana" y etiquetar el Memorial del Holocausto de Berlín como "un monumento de la vergüenza" han aislado cada vez más a Hoecke dentro de su partido. Muchos representantes más jóvenes de la AfD buscan empujar a Hoecke al fondo y hacer que el partido sea más conservador.

Los observadores notaron un posible decrease en la influencia de Höcke dentro de la AfD durante su análisis electoral del lunes por la mañana. En lugar del líder estatal de Turingia en persona, fue su deputy, Stefan Möller, quien examinó los resultados electorales dentro de la sede del partido. Interesantemente, Möller obtuvo un mandato directo en su propia circunscripción.

